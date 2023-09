Da Silvi: “Ridateci la Torre del Cerrano”

SILVI RIVUOLE LA TORRE DI CERRANO

Un’iniziativa nata sui social rivendica per Silvi l’area della Torre di Cerrano del comune di Pineto. Le fonti storiche, come anche i racconti degli anziani, accertano che in passato quell’area era di Silvi. Un’indagine storica e politica per capire come fu definita la confinazione tra i due comuni. Fatte anche le dovute richieste ai comuni competenti e all’Archivio di Stato.

SILVI – Non è una provocazione e nemmeno una pretesa campanilistica. È una iniziativa che vuole indagare a livello storico come avvenne la confinazione dei due comuni di Silvi e Pineto, nella favolosa area della Torre di Cerrano. Il torrione medievale, infati, oggi sede della preziosa Area Marina Protetta, è un elemento caratterizzante della costa teramana ma soprattutto un segno distintivo che per la città di Silvi ha un valore affettivo ed identitario particolare. Ci sono radici profonde che legano Silvi alla Torre ma anche informazioni storiche che non possono essere ignorate.

Ovviamente l’iniziativa, nata sui social network, ha già scatenato curiosità e polemiche. Il nome del gruppo iniziatore, che ha aperto la singolare discussione su Facebook, è inequivocabile: “Ridateci la Torre di Cerrano”. Una provocazione, certo, ma che vuole essere una indagine storica ma anche politica per capire come fu definita la confinazione tra i due comuni.

Le adesioni sono state centinaia in pochi giorni ed è stata inevitabile la piega che ha preso il dibattito tra sfottò, ricerche e documentazioni storiche, ricordi antichi e vecchie recriminazioni tra silvaroli e pinetesi. Il dibattito si è infiammato immediatamente e sta suscitando un grande interesse che vede già coinvolte parti politiche e storici locali. L’iniziativa è stata promossa dal Gruppo Facebook (che ha anche un Pagina Ufficiale), chiamato Sacri Santini Silvaroli, composto da un gruppo di amici di Silvi che si dedica alla politica locale in chiave ironica attraverso l’utilizzo di meme e vignette.

“Abbiamo creato un gruppo di satira politica “Sacri Santini Silvaroli – affermano gli amministratori del gruppo facebook – che sta avendo un buon successo trasversale, piacciamo alla destra quanto alla sinistra. A suon di meme prendiamo di mira tutti i personaggi politici locali e qualche volta affrontiamo una questione in maniera più o meno seria, come questa. Riprendersi la Torre, cioè affermare che l’intera area dove essa ricade, nel confine tra Pineto e Silvi, apparteneva un tempo alla nostra città, deve intendersi una battaglia storico e conoscitiva. Siamo certi che quella zona è stata di Silvi, abbiamo e stiamo producendo materiale storico e informativo che sta facendo scoprire o riscoprire fatti o dettagli dimenticati o sconosciuti. Stiamo coinvolgendo appassionati storici e archivisti, i relativi archivi storici comunali ma anche gli uffici tecnici. I riscontri sono più che positivi. Il nostro scopo è quello di capire come furono definiti i confini tra i due comuni. Crediamo il tutto si sia verificato intorno agli anni 1910/1930 ma siamo ancora in attesa di trovare i documenti ufficiali definitivi”.

Per esempio, contrariamente, per la confinazione tra comune di Pineto e quello di Atri dovette intervenire in maniera chiara la Legge 1703 del 22/12/1932 che stabilì l’ampliamento fino a Scerne

Silvi, lì 25/09/2023

nonostante l’opposizione del comune di Atri e notevoli polemiche. Per Silvi bisogna ancora chiarire quale fu l’intervento legislativo e tutto l’excursus amministrativo.

Quindi nessuna pretesa campanilistica ma solo una sana voglia di conoscere la storia. Se, poi, potrà nascere qualche fondata pretesa di riavere quel territorio sicuramente saranno coinvolti istituzioni e politica per procedere ad una eventuale (per quanto clamorosa) riammissione di quei terreni nella città di silvi.

Il gruppo promotore assicura: abbiamo un grandissimo rispetto per i vicini pinetesi e per l’AMP Torre di Cerrano che per Silvi è e sarà un vanto e un volano turistico. Non ci interessano le beghe partitiche e di parte perché la nostra è una questione storica. Sappiamo che l’antica e prestigiosa Atri era il principale “feudo” possidente di tutta l’area del Cerrano. Ma vogliamo capire come la storia più prossima abbia definito le sorti di quel confine. Coinvolgeremo politica ma non solo, daremo voce soprattutto ai cittadini e istituzioni che vogliono riscontrare i fatti in maniera inequivocabile.

Poi sarà quel che sarà. Magari se riusciremo a mutare la storia, vuol dire che cambieremo anche la geografia!

Con preghiera di gentile pubblicazione

SACRI SANTINI SILVAROLI

https://www.facebook.com/groups/723311459573863/

Gruppo della Torre: https://www.facebook.com/groups/7338547116166242/

Allegati:

archivio comune di pineto:

https://www.comune.pineto.te.it/media/3388_INVENTARIO_Comune%20di%20Pineto.pdf

(pagina 10 – confinazione tra Pineto e Atri)

foto istituto luce con dicitura (località silvi) link:

https://patrimonio.archivioluce.com/luce-web/detail/IL0000028941/14/l-antica-torre-costiera- cerrano.html?startPage=0&jsonVal={%22jsonVal%22:{%22query%22:[%22silvi%20marina%22], %22fieldDate%22:%22dataNormal%22,%22_perPage%22:20}}

- Foto testo di F. Savini riportante Torre di Cerrano in Marina di Silvi

- foto: riproduzione fotografica del 1921 da archivio storico di silvi con confini ben oltre di

quelli attuali dell’ing. Di Giuseppe + adattamento cartina