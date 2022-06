Posti di lavoro in Regione Abruzzo, Ministero dell’Interno e Provincia di Teramo

Tutti gli avvisi emanati dalla pubblica amministrazione per chi è in cerca di un posto di lavoro nel pubblico.



1) Comune di Cellino Attanasio

Procedura selettiva pubblica, per esami, per la copertura a tempo indeterminato full time (36) ore) di n. 2 posti di Cat. B3, profilo professionale di Esecutore Tecmico – Autista – Operaio. Area Tecnica. (Gazzetta Ufficiale serie concorsi ed esami n. 41 del 24/05/2022)

Scadenza: 23 giugno 2022

Bando:

https://libero.us4.list-manage.com/track/click?u=52cb5a829be014fea4b787975&id=a7834753d7&e=eaa7f4fa8d

Domanda:

https://libero.us4.list-manage.com/track/click?u=52cb5a829be014fea4b787975&id=f861534253&e=eaa7f4fa8d



2) Comune di Cellino Attanasio

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di n. 1 posto di istruttore Amministrativo contabile a tempo parziale (83,33%) ed indeterminato – Cat. C – Posizione economica C1, nell’area amministrativa – demografica – tributi. (Gazzetta Ufficiale –IV serie Concorsi ed Esami n. 41 del 24/05/2022)

Scadenza: 23 giugno 2022

Bando:

https://libero.us4.list-manage.com/track/click?u=52cb5a829be014fea4b787975&id=bdeda4df3e&e=eaa7f4fa8d

Domanda:

https://libero.us4.list-manage.com/track/click?u=52cb5a829be014fea4b787975&id=7f22b8d3bb&e=eaa7f4fa8d



3) Provincia di Teramo

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di Funzionario Contabile Categoria D, Posizione Economica 1, con riserva di n. 1 posto a favore delle Forze armate ai sensi degli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo n. 66/2010 se in possesso dei requisiti previsti dal bando.

Scadenza: 30 giugno 2022

Bando:

https://libero.us4.list-manage.com/track/click?u=52cb5a829be014fea4b787975&id=cf8a07ddfa&e=eaa7f4fa8d

Domanda:

https://libero.us4.list-manage.com/track/click?u=52cb5a829be014fea4b787975&id=ee822463e9&e=eaa7f4fa8d



4) Ministero dell’Interno

Concorso pubblico, per esami, a 27 posti nella qualifica di vice direttore logistico-gestionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. (Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale Concorsi ed Esami – del 27/05/2022).

Scadenza: 27 giugno 2022

Bando:

https://libero.us4.list-manage.com/track/click?u=52cb5a829be014fea4b787975&id=d10e604387&e=eaa7f4fa8d

Domanda:

https://libero.us4.list-manage.com/track/click?u=52cb5a829be014fea4b787975&id=136395ff8e&e=eaa7f4fa8d



5) Ministero della Difesa

Concorso per titoli ed esami per il reclutamento a nomina diretta di n. 34 Marescialli che saranno operativi nelle forze armate – Esercito, Marina Militare e Aeronautica Militare. (Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami n.45 del 07/06/2022.

Scadenza: 7 luglio 2022.

I 34 posti disponibili sono suddivisi fra i tre concorsi che presentiamo di seguito.

Concorso pubblico per 10 Marescialli dell’Esercito in servizio permanente con la Specializzazione Sanità, suddivisi tra:

– n. 5 posti per laureati in Professioni Sanitarie Infermieristiche (Infermieri);

– n. 3 posti per laureati in Professioni Sanitarie della Riabilitazione (Fisioterapisti);

– n. 2 posti per laureati in Professioni Sanitarie Tecniche (Tecnico di Radiologia Medica).

Concorso pubblico per 14 capi di 3^ cl. da immettere nei ruoli di Marescialli della Marina Militare in servizio permanente nelle categorie Specialisti del Sistema di Combattimento / Ricercatori elettronici e Servizio Sanitario del Corpo equipaggi militai marittimi (C.E.M.M.), suddivisi tra:

– 6 posti Servizio Sanitario – Infermieri;

– 2 posti Servizio sanitario – Tecnici sanitari / Tecnici laboratorio biometrico;

– 2 posti Servizio sanitario – Tecnici sanitari / Tecnici audiometristi;

– 2 posti Servizio sanitario – Tecnici sanitari / Tecnici neurofisiopatologia;;

– 2 posti Specialisti del Sistema di Combattimento / Ricercatori elettronici.

Concorso pubblico per 10 Marescialli di 3^ cl. da immettere nei ruoli di Marescialli dell’Aeronautica Militare in servizio permanente per la Categoria Supporto, Specialità Sanità, Qualifica Operatore Sanitario Specializzato, suddivisi tra:

– n. 9 posti per Infermieri;

– n. 1 posto per Tecnici audiometristi..

Bando:

https://libero.us4.list-manage.com/track/click?u=52cb5a829be014fea4b787975&id=d3785c7f01&e=eaa7f4fa8d

Domanda:

https://libero.us4.list-manage.com/track/click?u=52cb5a829be014fea4b787975&id=7d7bc73229&e=eaa7f4fa8d



6) Consiglio regionale Abruzzo

Concorso pubblico per esami, per la copertura di n. 1 posto di Funzionario giornalista, a tempo indeterminato, Categoria D, presso il Consiglio regionale dell'Abruzzo con sede in L'Aquila. (Gazzetta Ufficiale- IV Serie Speciale Concorsi n. 38 del 13/05/2022).

Scadenza: 13 giugno 2022

Bando:

https://libero.us4.list-manage.com/track/click?u=52cb5a829be014fea4b787975&id=1d64b520e6&e=eaa7f4fa8d

Domanda:

https://libero.us4.list-manage.com/track/click?u=52cb5a829be014fea4b787975&id=8b1b29fe1d&e=eaa7f4fa8d

Stralcio Profilo Professionale:

https://libero.us4.list-manage.com/track/click?u=52cb5a829be014fea4b787975&id=64298e5c12&e=eaa7f4fa8d

Istruzioni presentazione istanza:

https://libero.us4.list-manage.com/track/click?u=52cb5a829be014fea4b787975&id=14f8ffc9a7&e=eaa7f4fa8d



7) Consiglio Regionale Abruzzo

Concorso pubblico per esami, per la copertura di n. 1 posto di Funzionario legislativo, a tempo indeterminato, Categoria D, presso il Consiglio regionale dell'Abruzzo con sede in L'Aquila. (Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale Concorsi n. 38 del 13/05/2022)

Scadenza: 13 giugno 2022

Bando:

https://libero.us4.list-manage.com/track/click?u=52cb5a829be014fea4b787975&id=afe607ac3e&e=eaa7f4fa8d

Domanda:

https://libero.us4.list-manage.com/track/click?u=52cb5a829be014fea4b787975&id=142fb11826&e=eaa7f4fa8d



Stralcio Profilo Professionale:

https://libero.us4.list-manage.com/track/click?u=52cb5a829be014fea4b787975&id=a5ce262230&e=eaa7f4fa8d

Istruzioni presentazione istanza:

https://libero.us4.list-manage.com/track/click?u=52cb5a829be014fea4b787975&id=f6413e598b&e=eaa7f4fa8d



8) Consiglio Regionale Abruzzo

Concorso pubblico per esami, per la copertura di n. 1 posto di Collaboratore Specializzato Tecnico Amministrativo, a indeterminato, categoria B3, presso il Consiglio regionale dell'Abruzzo con sede in L'Aquila. (Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale Concorsi n. 38 del 13/05/2022)

Scadenza: 13 giugno 2022)

Bando:

https://libero.us4.list-manage.com/track/click?u=52cb5a829be014fea4b787975&id=bcf2b5384b&e=eaa7f4fa8d

Domanda:

https://libero.us4.list-manage.com/track/click?u=52cb5a829be014fea4b787975&id=6dd51a3f84&e=eaa7f4fa8d

Stralcio Profilo Professionale:

https://libero.us4.list-manage.com/track/click?u=52cb5a829be014fea4b787975&id=0119af5017&e=eaa7f4fa8d

Istruzioni presentazione istanza:

https://libero.us4.list-manage.com/track/click?u=52cb5a829be014fea4b787975&id=a16c8982ac&e=eaa7f4fa8d