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La generosità di Luana: prelievo di organi e tessuti all'Ospedale di Pescara

Il grazie della ASL alla 43enne che aveva scelto di donare: cuore e polmoni a Torino, fegato a Roma, reni e cornee all'Aquila

La generosità di Luana: prelievo di organi e tessuti all'Ospedale di Pescara

Quando aveva rinnovato la carta d'identità a Isernia, Luana Labbate aveva espresso la volontà di donare gli organi e i tessuti dopo la morte. A lei va il primo ringraziamento della Direzione Strategica della ASL di Pescara. In quella scelta libera e consapevole c'è la generosità di Luana, che oggi offre una concreta possibilità di cura a chi è in attesa di un trapianto. Ai familiari, che hanno rispettato il desiderio di Luana nel dolore di averla persa a soli 43 anni, la Direzione esprime la propria gratitudine e il più sentito cordoglio.

Dopo l'accertamento della morte con criteri neurologici nella Rianimazione dell'Ospedale Santo Spirito di Pescara, diretta dalla Dr.ssa Rosamaria Zocaro, mercoledì 11 novembre si è svolto il prelievo di organi e tessuti della donna. Il cuore e i polmoni sono stati destinati a Torino, il fegato a Roma, i reni e le cornee all'Aquila.

La Direzione Strategica ringrazia, inoltre, tutti i professionisti che hanno assistito Luana, sono stati accanto ai suoi familiari e hanno reso possibile il prelievo. Il percorso ha coinvolto la Rianimazione, gli Anestesisti del Blocco Operatorio, il Coordinamento Locale Trapianti e la Direzione Medica di Presidio, in raccordo con il Centro Regionale Trapianti.

Come esprimere la propria volontà

Ogni cittadino maggiorenne può dichiarare il proprio consenso o dissenso alla donazione di organi e tessuti in Comune, al momento del rilascio o del rinnovo della carta d'identità, oppure presso la propria ASL. A Pescara è possibile rivolgersi alla Direzione Medica di Presidio e sottoscrivere l'apposito modulo. Il consenso può essere registrato anche tramite AIDO, utilizzando anche le modalità online dell'associazione.

È possibile inoltre compilare e firmare il tesserino del Centro Nazionale Trapianti o il tesserino blu del Ministero della Salute, oppure scrivere una dichiarazione su carta libera con i propri dati, la data e la firma. Il tesserino o la dichiarazione vanno conservati tra i documenti personali.

Le dichiarazioni rese al Comune, alla ASL o tramite AIDO sono registrate nel Sistema Informativo Trapianti, dove i medici possono consultarle in caso di possibile donazione. La propria volontà può essere modificata in qualsiasi momento. Fa fede l'ultima dichiarazione resa.

Tags: Luana labbate Organi Morte Cuore Polmoni Cornee Ospedale Pescara

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