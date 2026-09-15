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Dichiarata la morte celebrale per Giampiero De Cecco

L'imprenditore era stato colpito da un malore mentre era in sella alla sua bicicletta. I suoi organi verranno donati per volontà della famiglia

Dichiarata la morte celebrale per Giampiero De Cecco

Alla Rianimazione dell’ospedale di Chieti è stata dichiarata la morte cerebrale di Giampiero De Cecco, noto imprenditore ricoverato a seguito di un malore che lo aveva colpito mentre si trovava in sella alla sua bici. L’uomo aveva 65 anni.

La commissione, composta da un rianimatore, un neurologo e un medico legale, ha concluso il periodo di osservazione che accerta le condizioni necessarie per la dichiarazione di morte encefalica: la contemporanea e irreversibile assenza dello stato di coscienza, l’assenza di tutti i riflessi del tronco encefalico e il silenzio elettrico cerebrale.

I familiari hanno espresso la volontà di donare gli organi, che ora saranno presi in esame da professionisti esperti in discipline diverse prima di deciderne il prelievo. Si tratta, comunque, di una persona in buone condizioni di salute, pertanto potrebbe configurarsi una procedura di espianto multiorgano.

Tags: Giampiero De Cecco Morte Ospedale Familiari Chieti Ultime notizie Imprenditore

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