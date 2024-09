La Renaissance Française a Venceslao Di Persio e Rosanna Pallotta

Un grande orgoglio e in arrivo per la città di Pescara. La Renaissance Française ha deciso all'unanimità di assegnare a Venceslao Di Persio e Rosanna Pallotta, Presidente e Vice Presidente del Museo dell'Ottocento Fondazione Di Persio-Pallotta, la Medaglia d'Oro de La Renaissance Française nel campo della Promozione Culturale.



Sabato 14 settembre 2024, alle ore 17:30, si terrà la cerimonia di consegna delle medaglie presso il Museo dell'Ottocento di Pescara alla presenza di:



- Console Generale di Francia a Roma Fabrice Maiolino



- Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio

- Presidente del Consiglio Regionale Lorenzo Sospiri

- Sindaco Carlo Masci



- Presidente Internazionale de La Renaissance Française, Prof. Denis Fadda



- Presidente de La Renaissance Française-Italie, Prof. Giovanni Agresti



L’evento sarà presentato dal Prof. Stefano Papetti, Direttore Musei Civici - Ascoli Piceno



Al termine della celebrazione tutti i presenti sono invitati a visitare il Museo dell'Ottocento.



La Renaissance Française, associazione culturale nata nel 1915, conta attualmente delegazioni in molti paesi del mondo - tra cui l’Italia - e ha come obiettivi la promozione e la valorizzazione della lingua e della cultura francesi.



Ogni anno insignisce personalità che si sono distinte negli ambiti della cultura, della filantropia, della solidarietà.



La collezione di pittura del XIX secolo del Museo dell’Ottocento dedica ampio spazio alla “Scuola di Barbizon”, a cui sono dedicate le sale XIV e XV, collocate al secondo piano dell’edificio come coronamento all’intero percorso collezionistico ed espositivo.