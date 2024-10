A Pescara cinque “zone rosse”

In previsione del G7 Italia che si terrà nella città di Pescara nei giorni dal 22 al 24 ottobre 2027, è stata disposta la costituzione di cinque zone di massima sicurezza, con modifiche alla circolazione ed alla sosta degli autoveicoli.



Le Zone Rosse sono:

a) “AURUM”;

b) “IMAGO”;

c) “CASCELLA”;

d) “RISORGIMENTO”

e) “MUSEO DELL’OTTOCENTO”.



Per quanto riguarda la zona “AURUM”, sono stati disposti:

a) il divieto di transito nel periodo compreso dalle ore 14,00 di Lunedì 21.10.2024 alle ore 1,00 di Venerdì 25.10.2024;

b) il divieto di sosta e fermata con rimozione nel periodo compreso dalle ore 6,00 di Lunedì 21.10-2024 alle ore 1,00 di Venerdì 25.10.2024

entrambi i divieti riguardano le seguenti vie:

1. VIA F. F. D’AVALOS, nel tratto compreso tra Viale Vittorio Pepe e Viale della Pineta;

2. . VIA LUIGI ANTONELLI, in corrispondenza degli ingressi della Pineta Dannunziana;

3. VIALE FILIPPO PALIZZI;

4. . VIALE MODESTO DELLA PORTA (entrambe le carreggiate);

5. . VIA EDOARDO SCARFOGLIO (entrambe le carreggiate), nel tratto compreso tra Viale Luisa D’Annunzio e Via Teofilo Patini;

6. VIALE PAOLO DE CECCO, nel tratto compreso tra Via Teofilo Patini e Viale Luisa D’Annunzio;.

7. VIALE PRIMO VERE, nel tratto compreso tra Piazza Le Laudi e Via Teofilo Patini;

8. . PIAZZA LE LAUDI;

9. VIA CAMILLO DE NARDIS;

10. LUNGOMARE PAPA GIOVANNI XXIII, nel tratto compreso tra Via Costantino Barbella e Via Camillo De Nardis, ad eccezione del Trasporto Pubblico di Linea;

11. LUNGOMARE CRISTOFORO COLOMBO, nel tratto compreso tra Via Costantino Barbella e Viale La Figlia di Iorio, ad eccezione del Trasporto Pubblico di Linea;

12. VIALE LA FIGLIA DI IORIO;

13. VIALE LUISA D’ANNUNZIO;

14. . VIALE CESARE DE TITTA (entrambe le carreggiate);

15. VIALE FRANCESCO PAOLO MICHETTI;

16. VIALE FRANCESCO PAOLO TOSTI (entrambe le carreggiate);

17. VIA ROMUALDO PANTINI, nel tratto compreso tra Strada della Bonifica e Viale della Pineta;

18. VIALE DELLA PINETA;

19. accesso da STRADA DELLA BONIFICA all’interno dell’impianto di distribuzione carburanti, verso Viale della Pineta;

20. VIA ELETTRA, nel tratto compreso tra Via F. F. D’Avalos e Via Primo Riccitelli;

Il divieto di circolazione non si applica ai mezzi a supporto della manifestazione in parola, ai veicoli di Polizia e di soccorso, nonché a quelli dei residenti in possesso di garage e/o posto auto in corte interna. Ai residenti sono in ogni caso riservati i parcheggi di Lungomare Cristoforo Colombo, posizionati a nord ed a sud di Via Costantino Barbella.



Per quanto riguarda la zona “IMAGO” sono stati disposti:

a) il divieto di transito nel periodo compreso dalle ore dalle ore 15,00 di Martedì 22.10.2024 alle ore 1,00 di Mercoledì 23.10.2024

b) il divieto di sosta e fermata con rimozione nel periodo compreso dalle ore ore 6,00 di Lunedì 21/10/2024 alle ore 1,00 di Mercoledì 23/10/2024

entrambi nelle seguenti vie:

1. CORSO VITTORIO EMANUELE II, nel tratto compreso tra la rotatoria di Via Michelangelo e Via Genova;

2. . PIAZZA DELLA REPUBBLICA;

3. VIA TRENTO, nel tratto compreso tra Via Milano e Corso Vittorio Emanuele II;

4. PIAZZA DEL SACRO CUORE;

5. VIA PIAVE, nel tratto compreso tra Corso Vittorio Emanuele II e Via Michelangelo Forti;



Per quanto riguarda la zona “CASCELLA” sono stati disposti:

a) il divieto di transito nel periodo tra le ore 15,00 e le ore 19,00 di Mercoledì 23/10/2024 nelle seguenti vie:

1. LUNGOMARE GIACOMO MATTEOTTI, nel tratto compreso tra Via Ugo Foscolo e Piazza Primo Maggio;

2. PIAZZA PRIMO MAGGIO, ivi compreso il parcheggio a pagamento;

3. VIALE DELLA RIVIERA, nel tratto compreso tra Viale Edmondo De Amicis e Piazza Primo Maggio;

4. VIA ANTONIO GRAMSCI, nel tratto compreso tra Via Galileo Galilei e Piazza PrimoMaggio;

5. VIA GIOSUÈ CARDUCCI, nel tratto compreso tra Via Galileo Galilei e Corso UmbertoI;

6. VIALE REGINA ELENA, nel tratto compreso tra Corso Umberto I e Viale Edmondo De Amicis;

7. CORSO UMBERTO I;

8. VIA NICOLA FABRIZI, nel tratto compreso tra Piazza della Rinascita e Via GiuseppeParini;

9. PIAZZA DELLA RINASCITA;

10. . VIALE REGINA MARGHERITA, nel tratto compreso tra Viale Edmondo De Amicis e Piazza della Rinascita;

11. VIA TRENTO;

12. CORSO VITTORIO EMANUELE II, nel tratto compreso tra la rotatoria di Via Michelangelo e Via Genova;

b) il divieto di sosta e fermata con rimozione nel periodo compreso dalle 6,00 di Martedì 22/10/2024 alle ore 01,00 di Giovedì 24/10/2024 nelle seguenti vie:

1. LUNGOMARE GIACOMO MATTEOTTI, nel tratto compreso tra Via Galileo Galilei e Piazza Primo Maggio;

2. PIAZZA PRIMO MAGGIO, ivi compreso il parcheggio a pagamento, riservato ai mezzi di servizio;

3. VIALE DELLA RIVIERA, nel tratto compreso tra Via Giuseppe Mazzini e Piazza Primo Maggio;

4. VIA ANTONIO GRAMSCI, nel tratto compreso tra Corso Umberto I e Via Galileo Galilei;

5. VIA GIOSUÈ CARDUCCI, nel tratto compreso tra Via Giuseppe Parini e Corso Umberto I;

6. VIALE REGINA ELENA, nel tratto compreso tra Corso Umberto I e Via Giuseppe Mazzini;

7. CORSO UMBERTO I, nel tratto compreso tra Via Giosuè Carducci e Piazza Primo Maggio/Via Antonio Gramsci;

8. PIAZZA DELLA RINASCITA;

9. VIA NICOLA FABRIZI, nel tratto compreso tra Piazza della Rinascita e Via Giuseppe Parini;

10. VIALE REGINA MARGHERITA, nel tratto compreso tra Via Giuseppe Mazzini e Piazza della Rinascita;

11. CORSO VITTORIO EMANUELE II, nel tratto compreso tra Via Piave e Via Genova;

Per quanto riguarda la zona “RISORGIMENTO” sono stati disposti:

a) il divieto di transito nel periodo compreso dalle ore 15,00 di Mercoledì 23/10/2024 alle ore 1,00 di Giovedì 24/10/2024, nonché dalle ore 15,00 di Giovedì 24/10/2024 alle ore 1,00 di Venerdì 25/10/2024 nelle seguenti strade:

1. PONTE RISORGIMENTO, nel tratto compreso tra la rotatoria di Piazza dell’Unione e Piazza Duca d’Aosta;

2. PIAZZA DUCA D’AOSTA;

3. CORSO VITTORIO EMANUELE II, nel tratto compreso tra Piazza Duca d’Aosta e Via Chieti;

4. PIAZZA ITALIA;

5. Rampa di accesso dal PONTE ASSE ATTREZZATO a Piazza Italia;

6. VIA RAFFAELE PAOLUCCI, nel tratto compreso tra la biforcazione (Palazzo Quadrifoglio) e Piazza Italia e dal Ponte Risorgimento;

7. VIA SPALTI DEL RE;

8. VIA PESARO;

9. VIA CADUTA DEL FORTE, nel tratto compreso tra Piazza Martiri Dalmati e Giuliani e Piazza Duca d’Aosta;

10. VIA DEL BAGNO BORBONICO;

11. VIA CALABRIA;

12. VIA DEL CONCILIO;

13. VIA OSTUNI, ivi compreso il parcheggio;

14. VIA AVEZZANO, nel tratto compreso tra Piazza Italia e Via Ostuni;

b) il divieto di sosta e fermata con rimozione nel periodo compreso dalle 6,00 di Mercoledì 23/10/2024 alle ore 1,00 di Venerdì 25/10/2024nelle vie sotto indicate:

1. PONTE RISORGIMENTO, nel tratto compreso tra la rotatoria di Piazza dell’Unione e Piazza Duca d’Aosta;

2. PIAZZA DUCA D’AOSTA;

3. CORSO VITTORIO EMANUELE II, nel tratto compreso tra Piazza Duca d’Aosta e Via Chieti;

4. PIAZZA ITALIA;

5. Rampa di accesso dal PONTE ASSE ATTREZZATO a Piazza Italia;

6. VIA RAFFAELE PAOLUCCI, nel tratto compreso tra la biforcazione (Palazzo Quadrifoglio) e Piazza Italia e dal Ponte Risorgimento;

7. VIA SPALTI DEL RE;

8. VIA PESARO;

9. VIA CADUTA DEL FORTE, nel tratto compreso tra Piazza Martiri Dalmati e Giuliani e Piazza Duca d’Aosta;

10. VIA DEL BAGNO BORBONICO;

11. VIA CALABRIA;

12. VIA DEL CONCILIO;

13. VIA OSTUNI, ivi compreso il parcheggio;

14. VIA AVEZZANO, nel tratto compreso tra Piazza Italia e Via Ostuni;

15. VIA CHIETI;

16. LUNGOFIUME DEI POETI, nel tratto compreso tra il Ponte Risorgimento e l’intersezione con Via Spalti del Re, da riservare alle Forze dell’Ordine



Per quanto riguarda la zona “MUSEO DELL’OTTOCENTO”, sono stati disposti:

a) il divieto di transito nel periodo compreso dalle ore 18,00 di Martedì 22/10/2024 alle ore 01,00 di Mercoledì 23/10/2024

nelle seguenti strade:

1. VIALE GABRIELE D’ANNUNZIO, nel tratto compreso tra Viale Conte di Ruvo e Via dei Sabini;

2. VIA ORAZIO, nel tratto compreso tra Viale Conte di Ruvo e Viale Vittoria Colonna;

3. . PIAZZALE ENRICO BERLINGUER;

4. VIA ARNALDO DA BRESCIA;

5. VIA GIUSEPPE MISTICONI, nel tratto compreso tra Via Italica e Via Giustino De Cecco;

6. VIALE VITTORIA COLONNA, nel tratto compreso tra Piazzale Enrico Berlinguer e

7. Viale Gabriele D’Annunzio;

8. VIA ITALICA, nel tratto compreso tra Via dei Sanniti e Via Arnaldo da Brescia;

b) il divieto di sosta e fermata con rimozione nel periodo compreso dalle ore 6,00 di Martedì 22/10/2024 alle ore 1,00 di mercoledì 23/10/2024 nelle seguenti strade:

1. CORSO VITTORIO EMANUELE II, nel tratto compreso tra la rotatoria di Via Michelangelo, ivi compresa tutta la rotatoria viabile e le aree adiacenti alla stessa e Piazza Duca D'Aosta;

2. PIAZZA DUCA D'AOSTA fino a Piazza Italia;

3. VIA CHIETI;

4. VIA CADUTA DEL FORTE, nel tratto compreso tra Via Chieti e Via Forca di Penne;

5. PIAZZA MARTIRI DALMATI E GIULIANI ivi compresa tutta la rotatoria viabile e le aree adiacenti alla stessa;

6. VIA ALCIDE DE GASPERI;

7. PONTE GABRIELE D’ANNUNZIO;

8. . PIAZZA GARIBALDI;

9. . VIALE GABRIELE D’ANNUNZIO, nel tratto compreso tra Piazza Garibaldi e Via Giustino de Cecco;

10. VIALE VITTORIA COLONNA, nel tratto compreso tra Piazzale Enrico Berlinguer e Via dei Sanniti;

11. VIA ITALICA, nel tratto compreso tra Via dei Sanniti e Via Lago di Campotosto;

12. . VIA ORAZIO, nel tratto compreso tra Viale Conte di Ruvo e Viale Vittoria Colonna;

13. . VIA ARNALDO DA BRESCIA;

14. . VIA GIUSEPPE MISTICONI, nel tratto compreso tra Via Italica e Via Giustino De Cecco.



Ulteriori modifiche a sosta e circolazione che non coinvolgono le zone di massima sicurezza sono:

a) istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione coatta dalle ore 6,00 di Martedì 22/10/2024 alle ore 1,00 di Venerdì 25/10/2024 in:

1. area prospiciente i Silos della vecchia Stazione Ferroviaria;

2. PIAZZA DELLA REPUBBLICA;

3. le aree adibite alla sosta adiacenti al perimetro esterno della struttura alberghiera sita all’intersezione tra Via Michelangelo e Viale A. Bassani e N. Pavone, ivi comprese le

porzioni di parcheggio ancora a disposizione all’interno dell’area di risulta;

b) l’istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione coatta per la porzione di traversa di Via Nazionale Adriatica Sud posta a confine con il Comune di Francavilla al Mare (CH), nel periodo compreso dalle ore 6,00 di Lunedì 21/10/2024 alle ore 1,00 di Venerdì 25/10/2024