G7 Pescara. La Municipale: “Evitare il centro”

Dal 21 al 24 ottobre – in occasione del G7 – saranno operate diverse chiusure stradali che impatteranno notevolmente sull’ordinaria viabilità urbana. A tal riguardo l’invito è quello di rinunciare a spostamenti che non siano strettamente necessari. In ogni caso, a chiunque abbia bisogno di muoversi a Pescara, è consigliato di evitare il centro cittadino e di spostarsi percorrendo la zona ovest della città e la circonvallazione. Per coloro che, alla stregua dei residenti, non potranno evitare di spostarsi nell’ambito del centro cittadino, la Polizia Locale di Pescara suggerisce una serie di percorsi alternativi per ovviare ai vari divieti di transito istituiti. Per ciò che concerne la zona “Aurum”, il divieto di transito è previsto dalle 14:00 del 21/10/2024 fino alle 01:00 del 25/10/2024. Per chi proviene da Viale Primo Vere in direzione nord, si consiglia di svoltare a sinistra su Via Celommi e di proseguire su Strada della Bonifica. Per chi percorre Lungomare Colombo muovendosi verso sud è consigliata la svolta a destra su Viale Pepe e la prosecuzione su Viale Marconi e, successivamente, su Strada della Bonifica. Per chi proviene da nord con direzione sud, ossia da Viale G. Marconi e da Viale Pindaro, è consigliato percorrere Strada della Bonifica. Per aggirare la chiusura della zona “Imago” – interdetta al transito veicolare dalle 15:00 del 22/10/2024 alle 01:00 del 23/10/2024 e che interessa Via Piave, Via Trento, Via Milano e Corso Vittorio Emanuele II – pur restando percorribile Lungomare Matteotti, a chi si muove da nord in direzione sud è consigliato percorrere Via Ferrari o, in alternativa, Via del Santuario. A chi si muove nel senso di marcia opposto, provenendo dal Ponte Flaiano, è consigliato imboccare Via Valle Roveto in direzione Ospedale. I divieti di transito in zona “Nave di Cascella” scatteranno alle 15:00 del 23/10/2024 e termineranno alle 19:00 dello stesso giorno. Il quadrilatero interessato da tali divieti è ricompreso tra Lungomare Matteotti, Corso Vittorio Emanuele II, Via Mazzini e Via Galilei. Per chi proviene da nord è consigliato immettersi sulla circonvallazione (SS16) da Santa Filomena. A chi deve recarsi improrogabilmente in centro è consigliato svoltare a destra su Viale Muzii per immettersi su Via Michelangelo e proseguire su Via Ferrari ovvero su Via del Santuario. Per chi proviene da sud, specificatamente dal ponte Flaiano, è consigliato procedere su Via Valle Roveto in direzione Ospedale. Nella zona del “Museo dell’Ottocento” dalle 18:00 del 22/10/2024 alle 01:00 del 23/10/2024 è interdetto il transito veicolare nell’area ricompresa tra Via De Cecco, Via dei Sanniti e il tracciato ferroviario. Non sono percorribili altresì Viale D’Annunzio, Via Caduta del Forte, Via Chieti e Corso Vittorio Emanuele II fino alla rotatoria con Via Michelangelo. A chi proviene da sud è consigliato percorrere Via Falcone Borsellino o, in alternativa, Via San Francesco, Via Alento e Via Lago di Campotosto. A chi proviene da nord è suggerito percorrere Via Ferrari o Via del Santuario. Nella zona di Portanuova, interessata alla chiusura del Museo dell’Ottocento, chi proviene da nord dovrà svoltare in direzione monti su Via Conte di Ruvo, per poi proseguire su Via Tiburtina Valeria o su Via Lago di Campotosto. La zona “Risorgimento”, ricompresa tra Via Bologna, Via Calabria, Via Chieti, Ponte D’Annunzio e Lungofiume dei Poeti, sarà interdetta al transito veicolare dalle 15:00 del 23/10/2024 alle 01:00 del 24/10/2024 e, ancora, dalle 15:00 del 24/10/2024 alle 01:00 del 25/10/2024. Per attraversare il fiume Pescara si consiglia di percorrere il Ponte D’Annunzio o, altrimenti, il Ponte Flaiano. Per chi percorre l’Asse Attrezzato in direzione Pescara e deve recarsi nella zona ovest della città, è consigliata l’uscita della Fater o Via Aterno-Cementificio. Chi, invece, deve recarsi sul lungomare nord potrà utilizzare l’uscita verso Via Paolucci.