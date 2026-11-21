L’Aquila ha smesso di aspettare. Venerdì 20 novembre, con la prima de La Traviata di Giuseppe Verdi, il Teatro Comunale “Nazzareno De Angelis” ha restituito alla città uno dei suoi luoghi simbolo, chiuso dal sisma del 6 aprile 2009. In sala, accanto al sindaco Pierluigi Biondi e al governatore abruzzese Marco Marsilio, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, arrivata in piazza del Teatro accolta dagli Sbandieratori e dai Bandierai dei Quattro Quarti.

Per Biondi non si tratta di una riapertura come le altre. “Questo teatro è la parte mancante del nostro Rinascimento”, ha scritto il primo cittadino in un post affidato ai social, descrivendo la serata come “il momento esatto di passaggio tra la lunga attesa di una città ricostruita dopo il terremoto e, finalmente, la vita vera”. Parole che riecheggiano quelle pronunciate davanti all’ingresso del restaurato Comunale: “Non è un recupero come tutti gli altri, perché rappresenta un luogo di incontro e socialità ritrovato per l’intera città” .

La presenza della premier è stata letta dal sindaco come “la conferma dell’importanza di questa città”. “Meloni e il governo hanno sempre mostrato attenzione al territorio”, ha aggiunto Biondi, “e il premier non lo ha fatto perché amica del sindaco, ma perché sa comprendere quali sono le realtà che hanno bisogno di attenzioni” . Una rivendicazione politica, ma anche il riconoscimento di un percorso istituzionale che ha portato al completamento dei lavori: decisivo, tra le altre cose, lo stanziamento di cinque milioni di euro da parte del ministero della Cultura per l’ultimo lotto dell’intervento .

Meloni ha seguito l’opera dal palchetto centrale del secondo anello, usando più volte il binocolo da teatro, e al termine dello spettacolo – firmato dalla regia di Giorgio Pasotti per il Teatro Stabile d’Abruzzo – si è alzata in piedi applaudendo a lungo gli artisti. “È stato commovente poter assistere alla riapertura del Teatro dell’Aquila, 17 anni dopo il terribile terremoto”, ha scritto la premier sui social, rivendicando l’impegno dell’esecutivo: “Abbiamo sbloccato fondi fermi o rimasti inutilizzati, stanziato oltre 1 miliardo e 300 milioni di euro aggiuntivi” .

La serata aquilana chiude simbolicamente un cerchio lungo quasi due decenni. Il Teatro Comunale era stato inaugurato nel 1873 con Un ballo in maschera, sempre di Verdi; riaprirlo con La Traviata è stata una scelta voluta proprio per suggellare questa continuità ritrovata. Ma il valore va oltre la programmazione culturale: la riapertura cade nell’anno in cui L’Aquila è Capitale italiana della Cultura 2026, e restituisce ai cittadini uno spazio che per diciassette anni è rimasto un cantiere, un’attesa, una ferita aperta nel cuore del centro storico.

“Abbiamo pianto, ci siamo abbracciati, abbiamo ricostruito, abbiamo rimesso le cose in ordine”, ha scritto ancora Biondi nel suo post, “e ora, tenendoci per mano, tagliamo il traguardo di un nastro virtuale che chiude il tempo dell’attesa e apre finalmente quello della normalità”. Poi la citazione di Gigi Proietti, quasi un sigillo affettuoso su una serata che appartiene più alla comunità che alle istituzioni: “Benvenuti a teatro. Dove tutto è finto, ma niente è falso”.

E in fondo, il messaggio del sindaco è tutto qui: “Bentornato a casa, Teatro nostro”.