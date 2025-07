La Notte dei Serpenti allo Stadio del Mare: tutti i divieti

In occasione dell'evento La Notte dei Serpenti, in programma domani alle ore 21 allo Stadio del Mare, la viabilità nella zona di piazza Primo Maggio è stata disciplinata dal Comune di Pescara come segue.

Sono previsti, per la giornata di domani, tra le ore 12 e le 24, e comunque fino a cessate esigenze, il divieto di sosta e il divieto di fermata con rimozione forzata (ad eccezione dei mezzi a supporto della manifestazione, mezzi di soccorso e forze di polizia), sull'intera area a pagamento gestita dalla Società Pescara Multiservice srl sul lato nord di piazza Primo Maggio e su ambo i lati di via Lungomare Matteotti (tratto compreso tra piazza I Maggio e via Galilei, nonché sui 25 metri successivi in direzione sud, lato mare), via della Riviera (tratto compreso tra piazza I Maggio e via Mazzini, nonché sui 25 metri successivi in direzione nord, lato mare), corso Umberto I (tratto compreso tra via Carducci - viale Regina Elena e via Gramsci - piazza Primo Maggio), piazza Primo Maggio, via Gramsci (tratto compreso tra piazza I Maggio e via Galilei).

Invece tra le ore 16 e le 24 di domani, e comunque fino al cessare delle esigenze, sarà in vigore il divieto di transito (ad eccezione dei mezzi a supporto della manifestazione e dei mezzi di Polizia e di soccorso), su questi tratti stradali:

* via lungomare Matteotti, tra piazza Primo Maggio e via Galilei;

* via della Riviera, in direzione sud, tra piazza I Maggio e via De Amicis;

* corso Umberto I, tra via Carducci - viale Regina Elena e via Gramsci - piazza Primo Maggio;

* piazza Primo Maggio;

* via Gramsci, tra piazza Primo Maggio e via Galilei.

E' già in vigore, inoltre, il divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata, su 30 stalli (ad eccezione dei mezzi a supporto della manifestazione), all'interno dell'area a pagamento gestita dalla Società Pescara Multiservice srl posta sul lato nord di piazza Primo Maggio.

Dalle ore 19 di domani, e fino all'una del 21 luglio, e comunque fino a cessate esigenze, nell’area di svolgimento della manifestazione - Stadio del Mare, largo Mediterraneo e piazza Primo Maggio - saranno in vigore il divieto assoluto di consumo, vendita per asporto e somministrazione di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e/o lattine e il divieto di detenzione o abbandono di contenitori di questo tipo, come prevede una ordinanza sindacale finalizzata ad "assicurare il più corretto svolgimento della manifestazione e prevenire ogni criticità per l'ordine e la sicurezza pubblica".