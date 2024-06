Bufera social sulla “Notte dei Serpenti” che cerca lavoratori a gratis

É bufera social sull’evento "Notte dei Serpenti" per l’annuncio di ricerca di collaboratori volontari automuniti della provincia di Pescara. Parliamo, quindi, di un’attività lavorativa di circa sedici giorni finanziata coi fondi pubblici (circa 200mila euro dalla Regione Abruzzo) che, però, non prevede alcun compenso economico per queste persone. Gli organizzatori spiegano, infatti, che chi aderirà avrà "un’opportunità unica per vivere un'esperienza totalizzante nel settore dello spettacolo e la possibilità di lavorare a stretto contatto con professionisti del settore. Un ambiente dinamico e stimolante che arricchirà il bagaglio personale e professionale di ciascuno dei partecipanti". Ovviamente tutto questo non è passato inosservato ed il popolo del web, giustamente indignato, ha condiviso e commentato la notizia in modo feroce e allo stesso tempo ironico.

Runner: supporto logistico e gestione delle commissioni; collaboratori backstage: assistenza dietro le quinte durante le prove e lo spettacolo; accompagnamento artisti: supporto e accompagnamento per gli artisti durante l'evento; catering: aiuto nella preparazione e distribuzione dei pasti per il team e gli artisti; supporto generale alla produzione: varie mansioni necessarie per il successo dell'evento.



Alleghiamo anche il modulo per candidarsi ricordando che la scadenza per l'invio delle domande è il 25 giugno 2024, a mezzanotte. Essere automuniti o possedere un motorino o qualsiasi altro mezzo di locomozione. Periodo di impegno: dal 6 al 21 luglio 2024. Le disponibilità dei volontari saranno valutate per determinare il periodo e le mansioni specifiche.Alleghiamo anche il link dove compilare ilricordando che la scadenza per l'invio delle domande è il, a mezzanotte.