03 Gen, 2026
  3. La Marina piange la scomparsa improvvisa di Lucio Di Giovanni

La Marina piange la scomparsa improvvisa di Lucio Di Giovanni

Armatore conosciutissimo e stimato si è spento all’età di 63 anni per un malore. Sabato i funerali in via Vespucci

Un notizia tremenda ha colpito la famiglia Di Giovanni, conosciutissima per la sua attività nella marineria pescarese. Lucio Di Giovanni, 63 anni, si è sentito male nella propria abitazione dove viveva col suo cane e non c’è stato nulla da fare. Una tragedia nella tragedia: a marzo scorso, aveva perso la moglie Francesca in seguito ad un incidente in moto. Legatissimo alla sua nipotina Bianca, nata lo scorso anno dall’adorata figlia Marta e dal genero Giacomo, una luce nel buio di tanto dolore causato dalla morte di altri due figli maschi. I funerali di Lucio Di Giovanni si svolgeranno sabato 3 gennaio 2026 alle ore 12 presso la chiesa Santuario Cuore Immacolato in via Vespucci.

Dalla redazione di AbruzzoIndependent.it le più sincere e sentite condoglianze a Marta e Giacomo ed a tutti i parenti dell’indimenticabile Lucio.

Tags: Lucio di giovanni funerali PESCARA

