La Marina piange la scomparsa improvvisa di Lucio Di Giovanni

Un notizia tremenda ha colpito la famiglia Di Giovanni, conosciutissima per la sua attività nella marineria pescarese. Lucio Di Giovanni, 63 anni, si è sentito male nella propria abitazione dove viveva col suo cane e non c’è stato nulla da fare. Una tragedia nella tragedia: a marzo scorso, aveva perso la moglie Francesca in seguito ad un incidente in moto. Legatissimo alla sua nipotina Bianca, nata lo scorso anno dall’adorata figlia Marta e dal genero Giacomo, una luce nel buio di tanto dolore causato dalla morte di altri due figli maschi. I funerali di Lucio Di Giovanni si svolgeranno sabato 3 gennaio 2026 alle ore 12 presso la chiesa Santuario Cuore Immacolato in via Vespucci.

Dalla redazione di AbruzzoIndependent.it le più sincere e sentite condoglianze a Marta e Giacomo ed a tutti i parenti dell’indimenticabile Lucio.