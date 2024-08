Giù le mani sulla caserma dalla Caserma dei Vigili del Fuoco

Le Organizzazioni Sindacali del Comando dei Vigili del Fuoco di Pescara in rappresentanza dei pompieri desiderano portare a conoscenza dell’intera Cittadinanza che una parte della politica locale vuole interferire nell’acquisto da parte del Ministero dell’Interno della sede di Viale Pindaro, di proprietà della Provincia di Pescara, e in uso ai Vigili del Fuoco dai primi anni ’60 e da qualche anno intitolata a “Maurizio Berardinucci” deceduto in servizio nel 2013 mentre prestava soccorso alla cittadinanza. “Da alcuni anni - scrivono - un capriccio o interessi di taluni amministratori vogliono produrre una “Guerra Istituzionale”, ostacolando di fatto l’acquisizione della attuale Caserma da parte del Dipartimento dei Vigili del Fuoco arrivato ormai quasi a conclusione e danneggiando sia il Ministero degli Interni che l’intera città di Pescara, perché questo significherebbe trasferirla altrove, in altre realtà, ovvero in qualche comune della Provincia di Pescara, condizione che allungherebbe i tempi di soccorso da portare alla cittadinanza di Pescara che, in quanto, tale è il centro più popoloso”. “Noi Vigili del Fuoco, operatori del soccorso, questo non lo possiamo permettere e siamo certi che, a parte alcuni politicanti, tutta la Cittadinanza è dalla nostra parte, un Comando dei Vigili del Fuoco delocalizzato in un comune della Provincia, E’ questo che vogliono i cittadini di Pescara? E’ ancor più grave quasi un insulto per i Vigili del Fuoco, che a seguito di diverse manifestazioni d’interesse da parte del Ministero degli Interni per acquistare l’attuale sede di viale Pindaro, sia stato proposto dal politicante di turno un terreno che ha gravi problemi di inquinamento da metalli pesanti, idrocarburi solventi,ecc. le cui eventuali operazioni di bonifica non garantiscono comunque la salubrità del sito e, in questo caso, le condizioni di salute dei Vigili del Fuoco che dovrebbero vivere in quelle strutture durante l’orario di servizio. Cari CITTADINI come Vigili del fuoco siamo qui a chiedere il vostro sostegno affinché nel sito della nostra sede storica sorga una nuova caserma che possa garantire dal punto di vista logistico/funzionale la salvaguardia e l’incolumità dell’intera comunità Pescarese allineata agli standard moderni per dare nuova linfa alla macchina di soccorso ed essere un punto di riferimento per la città e la provincia”. Questo è l’appello lanciato dai rappresentanti sindacali CONAPO, CISL, UIL, CGIL, CONFSAL del Comando dei Vigili del Fuoco di Pescara e dal personale tutto.