LNDC Animal Protection contro il circo con animali a Francavilla al Mare

LNDC Animal Protection scende in campo contro il circo con animali attendato a Francavilla al Mare e annuncia una manifestazione di protesta per venerdì 11 luglio alle ore 20, nei pressi dell’area dove è stato installato il tendone. “Una presenza inaccettabile in un’epoca in cui la sensibilità collettiva verso gli animali è profondamente cambiata e che continua a rappresentare una forma di sfruttamento anacronistica e crudele”, si legge nel,a nota inviata alla stampa che prosegue: “Nonostante la Legge 106/2022 preveda la progressiva eliminazione,dell’utilizzo di animali nei circhi, la maggioranza di governo continua a,rimandare l’adozione dei decreti attuativi necessari a renderla operativa.,L’ultimo rinvio, presentato dal Governo Meloni con un disegno di legge ad hoc solo un paio di settimane fa, posticipa la fine della sofferenza degli animali al 31 dicembre 2026. Un ritardo che di fatto vanifica la volontà del Parlamento e tradisce le aspettative dei cittadini, sempre più contrari all’impiego di animali negli spettacoli itineranti”.



“Non è più accettabile – dichiara ancora LNDC Animal Protection – che lo Stato italiano continui a chiudere gli occhi davanti a uno sfruttamentoche, oltre a causare gravi sofferenze agli animali, veicola un messaggioprofondamente diseducativo, soprattutto per i più giovani. Gli animali neicirchi non si divertono: sono costretti a vivere in gabbia, a spostarsi continuamente e ad eseguire esercizi innaturali.”





LNDC Animal Protection si mette a disposizione del Comune di Francavilla al Mare per redigere un regolamento comunale particolarmente stringente che scoraggi l’attendamento di circhi con animali sul proprio territorio. Sono già molti i Comuni italiani che hanno adottato simili provvedimenti, dimostrando come sia possibile, pur nei limiti delle competenze locali,promuovere scelte etiche e responsabili.



La manifestazione di venerdì 11 luglio sarà pacifica ma determinata: “un’occasione per dare voce a chi non può difendersi e per ribadire che ildivertimento non può passare attraverso la sofferenza degli animali.Invitiamo cittadini, associazioni e istituzioni a unirsi a noi per chiedere, ancora una volta, un cambiamento concreto e immediato”, conclude la nota.