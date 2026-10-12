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L'Aquila, oggi l'acqua si ferma per cinque ore

Dalle 14 alle 19 sospesa l'erogazione in diversi quartieri a ridosso del centro storico per lavori sulla linea di distribuzione. Nell'articolo le vie interessate

L'Aquila, oggi l'acqua si ferma per cinque ore

L'Aquila si prepara a un pomeriggio senza acqua. La Gran Sasso Acqua ha annunciato la sospensione dell'erogazione idrica per la giornata di oggi, lunedì 12 ottobre 2026, dalle 14 alle 19, a causa di lavori sulla linea di distribuzione.

L'interruzione riguarderà diverse zone a ridosso del centro storico. In particolare, i disagi interesseranno i quartieri del Tribunale, della Stazione e di Borgo Rivera, oltre a viale Corrado IV (da Piazza D'Armi in direzione di Via XX Settembre) e viale della Croce Rossa (da Piazza D'Armi fino all'incrocio con Via Vicentini). La sospensione coinvolgerà anche le aree limitrofe a quelle elencate.

«La Gran Sasso Acqua ringrazia i residenti per la comprensione e la collaborazione», si legge nella nota diffusa dalla società pubblica che gestisce il servizio idrico integrato.

Per i cittadini delle zone interessate è consigliabile organizzarsi per tempo, accumulando una scorta d'acqua prima dell'inizio dei lavori.

Tags: Laquila acqua lunedì 12 ottobre Gran sasso acqu

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