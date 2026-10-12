“Legami alle comete, come alle code dei cavalli, trascinami, squarciandomi sulle punte delle stelle.”. Vladimir Vladimirovič Majakovskij
L'Aquila, oggi l'acqua si ferma per cinque ore
Dalle 14 alle 19 sospesa l'erogazione in diversi quartieri a ridosso del centro storico per lavori sulla linea di distribuzione. Nell'articolo le vie interessate
L'Aquila si prepara a un pomeriggio senza acqua. La Gran Sasso Acqua ha annunciato la sospensione dell'erogazione idrica per la giornata di oggi, lunedì 12 ottobre 2026, dalle 14 alle 19, a causa di lavori sulla linea di distribuzione.
L'interruzione riguarderà diverse zone a ridosso del centro storico. In particolare, i disagi interesseranno i quartieri del Tribunale, della Stazione e di Borgo Rivera, oltre a viale Corrado IV (da Piazza D'Armi in direzione di Via XX Settembre) e viale della Croce Rossa (da Piazza D'Armi fino all'incrocio con Via Vicentini). La sospensione coinvolgerà anche le aree limitrofe a quelle elencate.
«La Gran Sasso Acqua ringrazia i residenti per la comprensione e la collaborazione», si legge nella nota diffusa dalla società pubblica che gestisce il servizio idrico integrato.
Per i cittadini delle zone interessate è consigliabile organizzarsi per tempo, accumulando una scorta d'acqua prima dell'inizio dei lavori.