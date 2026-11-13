Traforo del Gran Sasso, Cavallari: «Importanti rassicurazioni sull’acqua e sulla viabilità »

La messa in sicurezza del traforo del Gran Sasso avanza, ma non deve trasformarsi in un’emergenza per l’acqua, la mobilità e l’economia del territorio. È il messaggio emerso nel confronto in Seconda Commissione consiliare regionale, dove sono stati illustrati gli stati di avanzamento degli interventi e le prospettive per evitare la chiusura contemporanea delle due canne.

A fare il punto sono stati il Commissario straordinario, ingegner Pierluigi Caputi, e l’assessore regionale alle Infrastrutture e Trasporti, Umberto De Annuntiis, chiamati a rispondere alle preoccupazioni sollevate sulle ricadute dei lavori sui comuni del versante teramano e sull’intera provincia.

Sul fronte idrico arrivano rassicurazioni concrete. Ruzzo Reti ha avviato le procedure di affidamento per la realizzazione dell’impianto di potabilizzazione destinato al versante teramano, mentre Gran Sasso Acqua si trova in una fase leggermente precedente, pur avendo già avviato il proprio percorso.

I finanziamenti per le infrastrutture previste nelle vicinanze del traforo sono stati assegnati direttamente alle due società acquedottistiche. Una volta completati i lavori di messa in sicurezza, gli impianti resteranno in uso a Ruzzo Reti e Gran Sasso Acqua, che potranno inserirli nelle proprie attività di approvvigionamento idrico.

La priorità alla tutela della risorsa idrica non è un dettaglio tecnico: le autorità ambientali hanno chiarito che non possono avviarsi lavori in galleria senza una fonte alternativa di acqua potabile, a tutela delle decine di migliaia di persone che dipendono dal sistema idrico del Gran Sasso.

Il nodo più delicato resta la viabilità. Una chiusura simultanea delle due canne del traforo potrebbe comportare un blocco della circolazione stimato tra i due e i quattro anni, con conseguenze pesanti per pendolari, imprese, trasporti e per l’intero sistema produttivo teramano.

Per questo è in corso uno studio tecnico su un nuovo sistema di movimentazione e gestione dei fumi, che potrebbe consentire il transito a senso unico alternato e quindi evitare la chiusura contemporanea di entrambe le gallerie. Non è ancora una soluzione definitivamente acquisita, ma le rassicurazioni ricevute indicano che il tema è al centro del lavoro tecnico.

Una soluzione di questo tipo sarebbe decisiva: permetterebbe di mantenere aperto il collegamento tra i due versanti, riducendo drasticamente il rischio di isolamento del territorio teramano. Le stime tecniche circolate negli ultimi mesi indicano infatti la possibilità di dimezzare i periodi di senso unico alternato, passando da circa quattro a circa due anni.

Un ulteriore elemento positivo riguarda la progettazione degli interventi antisismici sulle gallerie, che prenderà avvio dal nuovo anno. Il piano complessivo dovrà integrare l’adeguamento sismico, la revisione dell’impianto idraulico e la sicurezza generale del tunnel.

L’assessore De Annuntiis ha inoltre confermato l’impegno della Regione a proseguire il confronto con Anas per migliorare percorribilità e sicurezza della strada delle Capannelle, alternativa strategica al traforo del Gran Sasso.

Il confronto in Commissione ha rappresentato un passaggio importante anche perché ha dato seguito alle preoccupazioni espresse dopo l’avvio dei sondaggi nel traforo, quando l’aumento della torbidità dell’acqua aveva imposto la sospensione immediata delle attività.

Ora la parola d’ordine è trasformare le rassicurazioni in atti concreti: garantire l’acqua, preservare la continuità della mobilità e tutelare il sistema economico-produttivo. La messa in sicurezza del Gran Sasso è indispensabile, ma non può diventare il pretesto per isolare Teramo e la sua provincia.