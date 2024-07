Serata di beneficenza allo stadio Gran Sasso dell'Aquila, dove si è disputata la 'Partita del Cuore’ tra la Nazionale cantanti e quella dei politici. La gara è stata vinta ai calci di rigore dal team guidato in panchina da Ignazio LaRussa, presidente del Senato della Repubblica, grazie al gol decisivo segnato dal leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. In campo anche Matteo Renzi e Elly Schlein, Maurizio Lupi, il Ministro Giorgetti ed anche il presidente di Regione Marco Marsilio. Nel team dei cantanti si sono distinti tutti ma in particolare Bugo, Dolcenera, LDA, Leo Gassmann, Rkomi, Rocco Hunt e Paolo Vallesi. L’incasso sarà devoluto a favore del reparto di Pediatria dell'Ospedale San Salvatore dell'Aquila e dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma.