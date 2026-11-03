“Legami alle comete, come alle code dei cavalli, trascinami, squarciandomi sulle punte delle stelle.”. Vladimir Vladimirovič Majakovskij
L'Aquila, la cultura come infrastruttura di comunità
Prosegue l'Opera Demopratica della Fondazione Pistoletto Cittadellarte: dal Manifesto per le Imprese Culturali allo zafferano DOP, dalla poesiaterapia al dialogo tra Beuys e Gea Casolaro
Tre giorni di partecipazione civica, poesia, tradizione e arte contemporanea. Prosegue il Public Program dell'Opera Demopratica, il cantiere di co-progettazione culturale promosso dal Comune dell'Aquila insieme alla Fondazione Pistoletto Cittadellarte, con il sostegno del Ministero della Cultura, nell'ambito dell'Aquila Capitale italiana della Cultura 2026.
Da venerdì 6 a domenica 8 novembre, Palazzo ex Onmi sarà teatro di un denso palinsesto di iniziative concepite per connettere la comunità, gli studenti, gli artisti e le realtà produttive del territorio, trasformando gli spazi urbani in luoghi di confronto e riaffermando il ruolo della cultura come infrastruttura di sviluppo, partecipazione e coesione sociale.
Si parte alle ore 15:30 con l'anteprima di RiSonanze, installazione sonora generativa concepita dal compositore Alessio Gabriele per la Collezione d'Arte Contemporanea del Liceo Scientifico "Andrea Bafile" (in collaborazione con l'I.I.S. "A. Bafile" e PAC Progetto Arte Contemporanea). L'opera raccoglie e trasforma in un organismo sonoro in continua evoluzione le voci, i suoni e i frammenti di vita quotidiana registrati con gli studenti del territorio. All'incontro intervengono il compositore Alessio Gabriele, la curatrice della collezione Licia Galizia e il dirigente scolastico Attilio D'Onofrio.
Subito dopo, alle ore 16:00, si terrà Partecipare?, terzo appuntamento del cantiere del Tavolo Manifesto. L'incontro, aperto a tutta la cittadinanza, vedrà la partecipazione di organizzazioni ed esperti nazionali e internazionali per dialogare su come costruire l'infrastruttura culturale cittadina e sul ruolo delle Imprese Culturali e Creative (ICC) come attivatori di partecipazione nei quartieri, nelle scuole e nei luoghi della ricostruzione e motore di sviluppo economico del territorio. Coordinato dalla Fondazione Pistoletto Cittadellarte e moderato da Antonella Muzi e Giacomo Bassmaji, prenderanno parte all'incontro Paolo Verri, Direttore della Fondazione Mondadori, Michele D'Alena, Coordinatore dei processi partecipativi della Regione Emilia Romagna, Paolo Naldini, Direttore di Fondazione Pistoletto Cittadellarte, Serena Scarfì e Alberto Bazzucchi, dell'Osservatorio Culturale Urbano L'Aquila.
Il programma di sabato si aprirà alle ore 10:00 con l'iniziativa Le Anime dello Zafferano (in collaborazione con l'Associazione USP; Palazzo Benedetti). L'evento nasce per raccontare lo zafferano DOP dell'Aquila non soltanto come eccellenza gastronomica e risorsa identitaria, ma come leva di sviluppo economico, sostenibilità, benessere e coesione sociale per i produttori e le comunità locali.
Nel pomeriggio, alle ore 15:30, si tornerà al Palazzo ex ONMI per il primo workshop di Mappatura Poetica, condotto dalla docente Maddalena Carbone e dalla psicologa Viola Margaglio (in collaborazione con Studio Plexus e Associazione Le Officine ETS). Attraverso la scrittura creativa e la poesiaterapia, i partecipanti saranno guidati nella rielaborazione di vissuti e desideri per tracciare una mappa simbolica ed emozionale della città, dal centro alle periferie (per partecipare è richiesta l'iscrizione via email a: maddalenacarbone295@gmail.com).
La giornata conclusiva guarderà all'arte contemporanea come spazio di consapevolezza e responsabilità civica. Alle ore 18:00, sempre al Palazzo ex ONMI, verrà inaugurata la mostra Difesa della Natura. Sopra il nostro futuro, inserita nel progetto "COSTRUIRE CULTURA. 41 anni d'arte all'Aquila" sostenuto dal Comune dell'Aquila e dalla Fondazione Carispaq. L'esposizione pone in dialogo alcune celebri opere di Joseph Beuys appartenenti alla collezione permanente del MUSPAC — centrate sui nuclei di Olivestones e Difesa della Natura — con il lavoro video Sopra il nostro futuro (2005) di Gea Casolaro, estendendo la riflessione dalla tutela dell'ambiente alla difesa del futuro collettivo.
Tutti gli incontri e le mostre in programma sono ad ingresso libero e aperti al pubblico.
Informazioni e aggiornamenti: sito web demopraxyforum.org/laquila — Sede principale degli eventi: Palazzo ex ONMI, Via S. Basilio 4, L'Aquila.