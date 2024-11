Sabato e domenica sciopero dei treni

Sabato e domenica sciopero del personale ferroviario, disagi in tutta Italia per i viaggiatori e pendolari. A partire dalle ore 21 del 20:59 del 24 novembre il trasporto pubblico su rotaia sarà bloccato perché le sindacali rivendicano più sicurezza e il rinnovo del contratto di categoria. Per ventiquattro ore sarà difficile spostarsi con i treni, anche se verranno garantiti gli spostamenti essenziali. Per chi deve viaggiare si consiglia di consultare il servizio assistenza di Trenitalia e gli altri operatori del settore per conoscere il destino della loro prenotazione.