L'Aquila si prepara a scrivere l'ultimo capitolo del suo anno da Capitale italiana della Cultura. La Giunta comunale ha approvato il progetto dello "Spettacolo di chiusura L'Aquila Capitale italiana della Cultura", promosso dal Comune e in programma a gennaio 2027 nel centro storico. La direzione artistica e la regia sono affidate a Marco Boarino, che aveva già firmato la cerimonia inaugurale del 17 gennaio: lo spettacolo è pensato in continuità con quello dell'apertura e ne completa il racconto.

L'investimento complessivo è di 649mila euro, di cui 584mila euro finanziati dal Comune dell'Aquila attraverso le risorse del programma RESTART 2 e 65mila euro di cofinanziamento diretto da parte della Fondazione MAXXI che, attraverso il MAXXI L'Aquila, è soggetto attuatore del progetto, seguendone l'intera attuazione organizzativa e amministrativa e partecipando con le sculture in cartapesta di Libera Pupazzeria. L'iniziativa rappresenta un ulteriore passaggio della collaborazione istituzionale tra il Comune dell'Aquila e la Fondazione MAXXI, già protagonista del programma culturale della città.

Il format prevede il coinvolgimento della città e delle sue eccellenze, insieme a personalità internazionali, attraverso appuntamenti e proposte artistiche che interesseranno il centro storico e si articoleranno in un percorso che toccherà i temi della nascita, della fioritura e della capacità della comunità di immaginare e costruire insieme il proprio futuro attraverso la cultura.

"Con questa prima iniziativa, approvata dalla Giunta, cominciamo a disegnare lo scenario della giornata conclusiva dell'Aquila Capitale italiana della Cultura. Vogliamo che anche il momento finale sia all'altezza di un anno straordinario, che ha visto la nostra città protagonista di un programma culturale ampio, articolato e capace di coinvolgere istituzioni, associazioni, operatori, artisti e cittadini. La chiusura non dovrà essere soltanto un momento celebrativo, ma un'occasione per restituire il percorso compiuto, valorizzare ciò che è stato costruito e guardare alle prospettive che si aprono per il futuro. Questo progetto rappresenta il primo tassello di un programma sul quale stiamo lavorando e al quale si aggiungeranno ulteriori appuntamenti. Si colloca, inoltre, nel solco delle importanti collaborazioni istituzionali che il Comune ha sviluppato con alcune delle più prestigiose realtà culturali della città e del territorio, a partire dal MAXXI e dal MuNDA, insieme all'Università, al GSSI, all'Accademia di Belle Arti, al Conservatorio e al Centro sperimentale di Cinematografia. Una rete che ha contribuito in maniera determinante alla qualità e alla ricchezza dell'esperienza dell'Aquila 2026 e che rappresenta una delle eredità più significative di questo anno", ha dichiarato il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi.

Il progetto intende valorizzare proprio questa eredità, rafforzando il senso di appartenenza della comunità e proiettando nel futuro il patrimonio di relazioni, esperienze e competenze maturato nel corso dell'anno. Un percorso che vuole raccontare una città capace di trasformare le proprie ferite in energia creativa e la cultura in uno strumento di ricomposizione delle relazioni e di costruzione condivisa del futuro.

La realizzazione dello spettacolo è prevista nel mese di gennaio 2027, con il coinvolgimento di diversi spazi del centro storico. L'atto approvato dall'Esecutivo comunale prevede, tra le misure di supporto all'organizzazione, anche la disponibilità del Teatro San Filippo.