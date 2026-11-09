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Lavori in via Bafile: quattro giorni di cantieri e viabilità rivoluzionata nel centro storico

Dal 10 al 13 novembre interventi sulla pavimentazione stradale tra via Cascina e via Paganica: senso unico invertito in via Roma e via Camponeschi, deviazioni e divieti

Lavori in via Bafile: quattro giorni di cantieri e viabilità rivoluzionata nel centro storico

Quattro giorni di lavori, e una serie di modifiche alla viabilità che interesseranno buona parte del centro storico dell'Aquila. Sono in programma dal 10 al 13 novembre, dalle ore 9 alle ore 18, gli interventi di manutenzione della pavimentazione stradale in via Andrea Bafile, nel tratto compreso tra via Cascina e via Paganica.

L'ordinanza che disciplina le modifiche temporanee alla circolazione è stata emessa dal Settore Opere pubbliche del Comune dell'Aquila per consentire l'esecuzione dei lavori, che rientrano nell'ambito dell'Accordo quadro per la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità del centro storico. Gli interventi prevedono la risagomatura della sede stradale mediante la stesa di conglomerato bituminoso, il riposizionamento in quota dei pozzetti e il rifacimento della segnaletica orizzontale.

Per tutta la durata del cantiere, dalle ore 9 alle ore 18, saranno pertanto in vigore una serie di provvedimenti che ridisegnano la circolazione nella zona. In via Andrea Bafile è prevista l'interdizione al traffico veicolare e pedonale nel tratto compreso tra via Cascina e via Paganica, con l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata degli ingombri. Interdetto al traffico veicolare anche il transito in via San Martino e in via Paganica.

Cambia la viabilità in via Roma, dove è prevista l'inversione del senso unico di marcia da piazza Rivera a via Duca degli Abruzzi. In via Camponeschi scatta invece l'interdizione al traffico veicolare all'intersezione con via Sallustio, fatta eccezione per i residenti, con l'inversione del senso unico di marcia in direzione via Sallustio. Il traffico veicolare proveniente da via Sallustio, nel tratto compreso tra via Camponeschi e via Patini, sarà deviato su via Cavour e via Sassa. Infine, all'intersezione tra via XX Settembre e via Fontesecco sarà limitato il transito ai mezzi con massa superiore a 3,5 tonnellate, in direzione via Sallustio.

La ditta incaricata provvederà all'installazione della segnaletica temporanea e garantirà la presenza di almeno quattro movieri per disciplinare la circolazione e fornire agli utenti le indicazioni necessarie. Sarà inoltre sempre garantito l'accesso pedonale ai residenti nei tratti interessati dai lavori, al personale di soccorso e alle forze dell'ordine.

Gli automobilisti sono invitati a prestare la massima attenzione alla segnaletica temporanea e alle indicazioni del personale presente sul posto, pianificando per tempo eventuali percorsi alternativi.

Tags: Laquila lavori centro storico cantiere traffico viabilità Via bafile

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