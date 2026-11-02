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Domani chiuso l’incrocio dei Quattro Cantoni per lavori di manutenzione

Dal via alle 14 alle 18: traffico e pedoni deviati nel centro storico del Capoluogo. Tutte le modifiche la viabilità nell’articolo

Domani chiuso l’incrocio dei Quattro Cantoni per lavori di manutenzione

Domani, martedì 3 novembre, l’incrocio dei Quattro Cantoni — tra Via San Bernardino, Corso Vittorio Emanuele e Corso Principe Umberto — sarà completamente interdetto al traffico veicolare e pedonale, dalle ore 14:00 alle ore 18:00, per consentire lavori di manutenzione stradale. A disporre le modifiche temporanee alla viabilità è il Settore Opere Pubbliche del Comune dell’Aquila con un’apposita ordinanza.

Gli interventi rientrano nell’accordo quadro per la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità del centro storico. Sono resi necessari dagli scavi realizzati per il passaggio dei sottoservizi e degli allacci e dalla posa della nuova pavimentazione in pietra lungo Corso Vittorio Emanuele e Corso Principe Umberto, che hanno provocato tagli e assestamenti del piano stradale.

Il cantiere prevede la risagomatura della sede stradale con stesa di conglomerato bituminoso, il riposizionamento in quota dei pozzetti e il rifacimento della segnaletica orizzontale.

Durante le quattro ore di lavori non sarà possibile attraversare l’incrocio neppure a piedi: i pedoni dovranno seguire i percorsi alternativi indicati dalla segnaletica e dal personale presente in zona.

Per i veicoli, i mezzi autorizzati provenienti da Corso Vittorio Emanuele saranno deviati su Via Verdi. Su Via San Bernardino, inoltre, saranno vigenti il divieto di transito e il divieto di sosta con rimozione forzata nel tratto compreso tra Corso Vittorio Emanuele e l’intersezione con Via Tempera, esclusa.

La chiusura di Via Andrea Bafile all’altezza dell’angolo di Palazzo Margherita con Piazza dei Gesuiti comporterà la deviazione del traffico su Via delle Aquile.

Sono previste anche inversioni temporanee dei sensi di marcia su:

- Corso Principe Umberto, tra i Quattro Cantoni e Piazza Palazzo;
- Via Andrea Bafile, tra Piazza Palazzo e Piazza dei Gesuiti e tra Via Camponeschi e Via Roma;
- Via Roma, tra Piazza Rivera e Via Duca degli Abruzzi, che sarà percorribile in discesa.

L’amministrazione invita automobilisti e residenti a pianificare gli spostamenti considerando le restrizioni e a seguire le indicazioni sul posto.

 

Tags: Laquila comune di laquila lavori quattro cantoni incrocio centro storico

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