'Job Day' a Chieti con Humangest

Humangest, Agenzia per il Lavoro del Gruppo SGB Humangest Holding, parteciperà all’evento "Job Day - Nuove vie per l’Apprendistato”, venerdì 6 ottobre 2023 dalle 10 alle 17. La giornata, organizzata da ATS in RETE, si terrà presso la sede di Azzurra Formazione a Chieti (Via Madonna degli Angeli, 229). Lo scopo dell’iniziativa è di creare un confronto fra domanda e offerta di lavoro e dialogo con il coinvolgimento di Anpal Servizi, agenzie per il lavoro, aziende e giovani e adulti in cerca di occupazione.

Humangest si impegna costantemente a essere una presenza solida nei territori in cui opera. Oltre a fornire servizi di gestione del personale, l'azienda è profondamente radicata nella comunità, comprendendo le esigenze formative e occupazionali delle persone. Lo staff di Humangest è incentivato alla partecipazione ad eventi come Career Day e fiere del

Lavoro, che costituiscono un’ottima occasione di incontro e confronto con aziende, candidati ed enti locali. Questa giornata in particolare è dedicata alla promozione e alla sensibilizzazione riguardo l'attivazione di contratti di apprendistato di II livello, anche in somministrazione. Insomma, una giornata dedicata al dialogo tra aspiranti lavoratori e le opportunità professionali che aspettano di essere scoperte. Vediamo il programma dell’evento, che si svilupperà in due aule principali, ciascuna con un obiettivo specifico:



AULA 1 - Colloqui individuali: Humangest sarà presente con una postazione informativa dedicata al progetto "Nuove vie per l’Apprendistato”.

AULA 2 - Workshop e laboratori: si terranno la mattina, nei seguenti orari: ore 10.00, ore 11.00 e ore 12.00. Il pomeriggio alle ore 14.00, ore 15.00 e infine alle ore 16.00. Le attività saranno curate da Anpal Servizi, ogni singolo workshop potrà ospitare massimo 15 persone. Verranno illustrati strumenti e metodi pratici per attivarsi nella ricerca del lavoro, inclusa la simulazione di colloqui e tecniche di ricerca attiva con psicologi e orientatori di APL.

Dopo quasi due decenni di esperienza nel campo, Humangest si dedica alla scoperta e alla valorizzazione dei talenti con passione e competenza. Grazie a una vasta rete di oltre 90 filiali in Italia ed Europa, di cui 25 nell’area dei Balcani e 5 in Romania, l'azienda offre una gamma completa di servizi, dalla ricerca e selezione del personale alla formazione e alla ricollocazione professionale, garantendo una presenza a livello internazionale. L'approccio vincente di Humangest si basa sull'ascolto attento delle esigenze delle aziende, permettendo la creazione di soluzioni personalizzate. Con oltre due milioni di profili nel suo database, l'agenzia ha guadagnato la fiducia di oltre 2.000 aziende e inserisce circa 10.000 persone al mese nel mondo del lavoro. In breve, Humangest è la bussola per chi cerca opportunità di carriera e soluzioni nel vasto universo delle risorse umane. Non perdere l'opportunità di partecipare al "Job Day" e intraprendere la strada verso il successo professionale.