Humangest a' Progress': il suo impegno per il mercato del lavoro

Humangest, Agenzia per il Lavoro del Gruppo SGB Humangest, sarà presente a Progress, la fiera del lavoro, del sociale e della formazione, che si terrà al polo fieristico d'Abruzzo di Lanciano, dal 20 al 22 ottobre 2023.

Humangest si distingue per la sua costante vicinanza ai territori in cui opera, grazie a una vasta rete di filiali, e per la sua attenzione alle necessità formative e occupazionali delle persone coinvolte nel suo ecosistema. Uno dei modi in cui Humangest dimostra questa dedizione è attraverso la partecipazione attiva ai Career Day e alle fiere del Lavoro. Questi eventi rappresentano un'opportunità eccellente per il dialogo e la collaborazione tra aziende, candidati, e enti locali, in linea con la missione di Humangest di facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Un esempio tangibile di questo impegno è l'evento 'Progress', iniziativa, promossa da Lancianofiera e Regione, che rappresenta una piattaforma unica in cui le persone in cerca di impiego, le aziende, i selezionatori del personale e i formatori possono concretamente interagire.

La fiera ospita sessantacinque espositori e offre numerose attività incentrate sulla formazione, l'orientamento, le opportunità di lavoro e l'aggiornamento professionale.

Progress 2023 offre anche una serie di spazi dedicati a seminari, laboratori e workshop, oltre a più di quaranta appuntamenti grazie all'apporto di Anpal Servizi.

Progress è sostenuta da Humangest, che ha un network di oltre 90 filiali in Italia e in Europa, è un’azienda leader in ricerca, selezione e gestione del personale in somministrazione; formazione e ricollocazione professionale; gamification ed executive search, reclutamento e mobilità a livello internazionale.

L’approccio vincente di Humangest consiste nell’ascoltare i bisogni specifici di ciascuna azienda per costruire, ogni volta, un servizio di consulenza su misura; è proprio grazie a questo modo di operare che oggi la società è un player di riferimento nel mercato del lavoro, del quale analizza e anticipa costantemente i principali trend. Ad oggi, Humangest dispone di un database interno con oltre due milioni di profili, ha già guadagnato la fiducia di più di 2.000 aziende e inserisce circa 10.000 persone al mese nel mondo del lavoro.