Humangest: ricerca volontari per gli Europei di Atletica Roma 2024

C’è tempo fino a domenica 12 maggio per coloro che desiderano partecipare come Volontari ai Campionati Europei di Atletica Leggera di Roma2024. Humangest in quella data concluderà le selezioni. Humangest sarà presente allo stand informativo di Sport e Salute domenica 12 maggio, nel villaggio allestito nei pressi del Circo Massimo a Roma. In questa stessa data, si chiuderà anche "Race for The Cure", l'evento sportivo a sfondo benefico programmato a Roma dal 9 al 12 maggio. Humangest offre in quella giornata la possibilità di presentare le ultime candidature e sensibilizzare il pubblico sul valore del volontariato, visto come un'esperienza arricchente

e di squadra. L'obiettivo è coinvolgere individui desiderosi di partecipare attivamente alla realizzazione dell'evento sportivo più significativo dell'anno in Italia. La dichiarazione di Gianluca Zelli Amministratore Delegato SGB Humangest Holding, relativamente al

Progetto Volontari, ha dichiarato: “Gestire l'attività di ricerca e selezione dei 1.100 volontari che prenderanno parte al progetto “Roma 2024 Volunteers”, è un modo per valorizzare giovani talenti ed aiutarli ad acquisire competenze che potranno portare anche nella loro vita professionale”. I Volontari già selezionati nei mesi precedenti hanno avviato il percorso formativo, che permetterà loro di entrare in contatto con i referenti di Humangest, FIDAL e Sport e Salute, oltre agli altri sponsor. Ma soprattutto, avranno l'opportunità di conoscere coloro

con cui lavoreranno fianco a fianco durante la settimana dei Campionati Europei di Atletica Leggera di Roma 2024.

Come diventare volontari Humangest per gli Europei di Atletica Roma 2024. Chi desidera partecipare come volontario agli Europei può compilare il modulo disponibile sul sito. Dopo la fase di selezione, i volontari seguiranno un corso di formazione generale, sia online che in presenza. Successivamente, verranno assegnati a specifiche aree funzionali legate all'organizzazione dell'evento, come accreditamento, servizi per gli spettatori, competizioni, protocollo e cerimonie, media-comunicazione, area

medica-antidoping, alberghi, logistica, trasporti, venue, ospitalità, servizi sponsor e marketing. Alcuni volontari saranno anche impiegati per fornire servizi informativi e turistico-culturali alla città in vista degli Europei.

Il commento di Barbara Garofali Barbara Garofoli, Amministratore Delegato del Gruppo SGB Humangest, ha aggiunto: “Siamo onorati di partecipare in veste di Official HR Supplier agli Europei di Atletica,

l'evento sportivo più importante del 2024 a livello nazionale che ci permetterà di lavorare, insieme al Comitato Organizzativo della FIDAL e a Sport e Salute, ad un progetto significativo come quello di Roma 2024 Volunteers, che veicola valori da noi

condivisi come l'inclusione e la collaborazione.”

I punti di forza di Humangest Da quasi 20 anni Humangest, Agenzia per il Lavoro del Gruppo SGB Humangest, porta vanti la missione di scoprire e valorizzare i talenti, prendendosene cura. Con un network di oltre 90 filiali in Italia e in Europa – di cui 25 nell’area dei Balcani e 5 in Romania –Humangest fornisce – in maniera capillare sul territorio – l’intera gamma dei suoi servizi:

ricerca, selezione e gestione del personale in somministrazione; formazione e ricollocazione professionale; reclutamento e mobilità a livello internazionale. L’approccio vincente di Humangest consiste nell’ascoltare i bisogni specifici di ciascuna azienda per costruire, ogni volta, un servizio di consulenza su misura; è proprio grazie a questo modo di operare che oggi la società è un player di riferimento nel mercato del lavoro, del quale analizza e anticipa costantemente i principali trend. Ad oggi, Humangest dispone di un database interno con oltre due milioni di profili, ha già guadagnato la fiducia di più di 2.000 aziende e inserisce circa 10.000 persone al mese nel mondo del lavoro.