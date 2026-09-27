Frase del giorno

27 Set, 2026
  1. Home
  2. Attualità
  3. Jammer a Secondigliano, Cnpp-Spp: “Era ora! Adesso implementarli...

Jammer a Secondigliano, Cnpp-Spp: “Era ora! Adesso implementarli subito negli altri istituti"

Il segretario nazionale plaude all’esito dell’esperimento: “Telefonini inutili ai detenuti, 24mila tentativi di accesso e 250 agenti impiegati. Ma attenzione ai ricorsi dei residenti e all’incursione

Jammer a Secondigliano, Cnpp-Spp: “Era ora! Adesso implementarli subito negli altri istituti"

“Era ora!”. Mauro Nardella, segretario nazionale Cnpp-Spp, commenta con soddisfazione la riuscita dell’esperimento jammer nel carcere di Secondigliano, a Napoli. “Ho preso contezza della riuscita dell’esperimento – dichiara –. Una di quelle azioni che da tanto tempo auspicavo potesse essere messa in campo e che oggi non solo è stata praticata come metodo, ma addirittura, da quello che è dato sapere, con eccellenti risultati”. Nardella ricorda che sulle sue continue e ripetute richieste di implementazione dei jammer erano state avanzate diverse perplessità. “Chi diceva che il loro utilizzo avrebbe potuto comportare danni per la salute; chi, invece, asseriva che un loro utilizzo avrebbe bloccato il segnale anche a quegli apparecchi in uso all’amministrazione. A quanto pare niente di tutto questo è accaduto a Napoli”, sottolinea. Secondo quanto riferito nella conferenza stampa tenuta dal sottosegretario alla Giustizia Balboni, l’esperimento è andato magnificamente. “Secondo Balboni, il perfetto esito della sperimentazione farà sì che i telefonini saranno del tutto inutili per i detenuti: d’ora in poi sarà impossibile trasmettere e ricevere attraverso qualunque dispositivo introdotto illegalmente nell’istituto. Oggi le carceri sono diventate impenetrabili alle comunicazioni illecite e questo grazie all’impegno del Governo. La misura è nazionale: Secondigliano è il primo istituto, presto ne seguiranno molti altri”, aggiunge il segretario nazionale. Sempre secondo fonti ministeriali, poco prima della conferenza stampa sono stati calcolati 24mila tentativi di accesso; 250 gli agenti di polizia penitenziaria impiegati tra reparti speciali e territoriali. “Un risultato strabiliante. Mesi di collaudi hanno evidentemente fatto sciogliere i dubbi a quegli scettici che con la loro resistenza hanno di fatto soltanto fatto perdere del tempo prezioso e con tutti i risvolti negativi del caso”, ricalca Nardella, che insieme al procuratore di Napoli Gratteri ne aveva sempre caldeggiato l’implementazione nelle carceri. “Questo Governo evidentemente ci crede e gliene do atto – riprende –. Ora però non bisogna assolutamente perdere tempo. Gli investimenti non fatti nel passato devono assolutamente essere messi in campo e subito, se non si vuole rischiare di restare inerti di fronte a una piaga così deleteria per chi vive la professione anticrimine dentro e fuori il carcere”. Nardella esprime poi una preoccupazione: “Mi auguro solo che i jammer, pur di metterli fuorigioco, non vengano ‘incriminati’ dal fatto che possano disturbare il segnale anche di persone collocate all’esterno delle carceri. Lo dico perché non vorrei che a causa di azioni intentate da abitanti posti nelle vicinanze degli istituti qualcosa possa essere rivisto in pejus”. Un rischio che, parlando del Provveditorato Abruzzo e Molise, potrebbe riguardare gli istituti di pena dislocati in città come Pescara, Avezzano, Isernia e Campobasso, ma non le carceri, soprattutto quelle ad Alta Sicurezza, realizzate in contesti extraurbani come Sulmona, L’Aquila, Teramo, Lanciano, Vasto e Chieti. “In questi istituti varrà la pena quindi intervenire subito e non perdere tempo”, insiste. “Attenzione però – conclude il segretario nazionale Cnpp-Spp –. Eliminare il problema dei telefoni sarà importante se ad esso sarà accompagnato anche quello della cancellazione dell’incursione, negli istituti di pena, dei droni, risaputi essere vettori di droga e finanche di armi”.

Tags: Jammer Secondogliano Carcere Nardella Telefono Conferenza stampa Esperimento

Vedi anche

Sequestrati tre smartphone al carcere di Pescara: donna deferita
Cronaca

Sequestrati tre smartphone al carcere di Pescara: donna deferita

14 Ago, 2026
Egiziano morto in carcere, forse un gesto volontario
Cronaca

Egiziano morto in carcere, forse un gesto volontario

02 Giu, 2026
Legge di Bilancio: lunedì la conferenza stampa di Marsilio
Politica

Legge di Bilancio: lunedì la conferenza stampa di Marsilio

26 Dic, 2025
Chieti: Di Primio convoca la stampa sull'imminente apertura delle scuole teatine
Attualità

Chieti: Di Primio convoca la stampa sull'imminente apertura delle scuole teatine

09 Set, 2016
L'Arta non ci sta ad essere messa in discussione. Mercoledì arriva la conferenza stampa
Attualità

L'Arta non ci sta ad essere messa in discussione. Mercoledì arriva la conferenza stampa

20 Giu, 2016
Lunedi in "viale Bowie" la conferenza stampa "Un anno da Faraone d'Abruzzo"
Politica

Lunedi in "viale Bowie" la conferenza stampa "Un anno da Faraone d'Abruzzo"

17 Gen, 2016
Riforma Ater, domani conferenza stampa sul progetto di legge
Attualità

Riforma Ater, domani conferenza stampa sul progetto di legge

11 Feb, 2015
Chiodi ancora da Pm. Salta l'attesa conferenza stampa?
Cronaca

Chiodi ancora da Pm. Salta l'attesa conferenza stampa?

04 Feb, 2014
Conferenze stampa, dimissioni e autocanditature in 24h
Politica

Conferenze stampa, dimissioni e autocanditature in 24h

25 Gen, 2014

Identity

Abruzzo Independent

Alcune foto potrebbero essere prese dal Web e ritenute di dominio pubblico; i proprietari contrari alla pubblicazione possono scrivere a info@abruzzoindependent.it

Links

Abruzzo Independent © 2026 Independent Identity P.I. 01991660687 registrazione del Tribunale di Pescara n.25/2010 - Iscrizione Roc 22661