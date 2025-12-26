Legge di Bilancio: lunedì la conferenza stampa di Marsilio

Frase del giorno

Al palazzo dell'Emiciclo verranno spiegate le risorse destinate dal Governo Meloni alla Regione Abruzzo

Lunedì 29 dicembre, nella sala Fabiani dell’Emiciclo, alle ore 11, si terrà una conferenza stampa del Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio. Nel corso dell’incontro il Presidente illustrerà le misure per l’Abruzzo contenute nella Legge di Bilancio approvata dal Parlamento, con particolare riferimento agli interventi e alle risorse destinate al territorio regionale.

