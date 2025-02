Investita in via Fonte Romana mente porta il nipotino a scuola

Non si ferma dopo aver travolto una donna che attraversava la strada. Vittima della disavventura una nonna che stava accompagnando il nipotino a scuola in via Fonte Romana a Pescara, nei pressi del Comprensivo 10. L'incidente è avvenuto intorno alle 8. Del conducente del mezzo a due ruote al momento nessuna traccia. Perché subito dopo è scappato senza prestare soccorso. Fortunatamente la donna ha subito solo un'escoriazione al ginocchio ma la paura è stata tanta se pensiamo che il motorino avrebbe potuto colpire il bambino. "Purtroppo si tratta del secondo episodio in pochi mesi, sempre nello stesso attraversamento pedonale" ci dice una donna la cui figlia frequenta questa scuola. "La mamma di un bambino è stata investita ad ottobre e ancora oggi porta le stampelle a causa della rottura del femore. Ad aggi la scuola e il comune (sollecitati dalle famiglie) non hanno preso provvedimenti" ci dice la donna che conclude "scusate la franchezza, ma dobbiamo aspettare che ci scappi il morto per cominciare a fare qualcosa?"