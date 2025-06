A Pescara il più alto tasso di acquisti per investimento

L’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa ha analizzato le compravendite realizzate in Abruzzo attraverso le agenzie attive in regione nel 2024. Obiettivo della ricerca è quello di evidenziare il motivo dell’acquisto delle abitazioni ed analizzare caratteristiche e scelte di chi compra per investimento.

L’analisi di alcuni capoluoghi abruzzesi evidenzia come siaPescara la città con il più alto tasso di acquisti per investimento (31,1%). A Chieti la quota si attesta al 25%. Rispetto al 2023 a Pescara si registra comunque un calo della quota di acquisti per investimento.

Nel 2024 in Abruzzo il 19,6% delle compravendite è stato concluso da investitori, mentre abitazione principale e case vacanza compongono rispettivamente il 47,9% e il 32,5% sul totale delle transazioni. Il tasso di acquisto per investimento è in aumento rispetto al 2023 quando si fermava al 16,8%.

Analizzando le caratteristiche e le scelte di chi ha investito in Abruzzo si registra che la fascia di età più attiva su questo segmento di mercato è quella compresa tra 45 e 54 anni (27,3%) e nel 75,5% dei casi si tratta di famiglie. Nel 90,9% dei casi gli investitori hanno cittadinanza italiana, mentre nel 9,1% dei casi si tratta di stranieri. La tipologia più acquistata per investimento è il trilocale con il 30,10% delle scelte, seguito dai bilocali con il 21,8% delle preferenze. In Abruzzo l’85,5% di chi acquista per investimento lo fa in contanti, mentre il 14,5% delle compravendite avviene grazie all’ausilio di un mutuo bancario.

Rispetto al 2023 si registra un calo della percentuale di acquisti per investimento da parte di single. Aumenta la percentuale di coloro che investono grazie all’ausilio di un mutuo.