17 Feb, 2026
Inferocita rompe bottiglia in testa ad un ragazzo e poi aggredisce la polizia

Protagonista della notte di follia una giovane teramana 22enne arrestata per violenza, minacce e resistenza a pubblico ufficiale

Una furia incontenibile, che solo la prontezza e la professionalità degli agenti è riuscita a limitare.

Una giovane teramana di 22 anni è stata arrestata nella notte dai poliziotti della Squadra Volante della Questura di Teramo.

L’attenzione degli agenti, che stavano transitando in Piazza Orsini, è stata richiamata da forti rumori e grida. I poliziotti, da lontano, hanno notato un folto gruppo di persone e nel mezzo hanno visto la ragazza teramana che si è scagliata contro un ragazzo, colpendolo alla testa con una bottiglia di birra.

Si sono subito avvicinati bloccando la donna, e hanno prestato le prime cure al ragazzo ferito.

La giovane, in evidente stato di ubriachezza, haaggredito prima verbalmente e poi fisicamente i poliziotti intervenuti, con spintoni, tanto che gli agenti, con non poca fatica, sono riusciti a bloccarla mentre la stessa stava continuando a scalciare, a sbracciare e a dimenarsi.

Una volta all’interno della Volante, la ragazza ha rotto con calci e testate il divisorio di sicurezza e il finestrino.

La donna, già gravata da provvedimento di Divieto di accesso ai pubblici esercizi per vecchie intemperanze, è stata arrestata per resistenza a pubblico ufficiale e denunciata per le lesioni nei confronti dell’uomo colpito con la bottiglia, che ha riportato una prognosi di 7 giorni.

È stata portata agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida.

 

