Frase del giorno

11 Ago, 2025
  1. Home
  2. Cronaca
  3. Estorce denaro alla madre. Ragazza finisce in carcere

Estorce denaro alla madre. Ragazza finisce in carcere

Una trentenne pescarese si e resa protagonista di violenza fisica e psicologica e per questo ora si trova a Madonna del Freddo. Sara interrogata e dovrà spiegare le sue azioni

Estorce denaro alla madre. Ragazza finisce in carcere

Gli agenti della Polizia di Stato sono intervenuti, nei giorni scorsi, in soccorso di una donna di 56 anni, vittima di un’aggressione da parte della figlia. I poliziotti delle volanti, intervenuti in seguito alla segnalazione al numero di emergenza, hanno rintracciato la donna, all’interno del proprio appartamento, in evidente stato di agitazione. La vittima interloquiva con gli agenti dalla porta tramite uno spiraglio, poiché la figlia era ancora presente sul pianerottolo. Gli approfondimenti investigativi sulla vicenda hanno consentito di ricostruire i comportamenti violenti della giovane che, da diverso tempo, obbligava la madre a consegnargli somme di denaro usando su di lei violenze fisiche e psicologiche. All’esito delle formalità di rito, la 30enne è stata arrestata per tentata estorsione ed associato alla Casa Circondariale di Chieti, in attesa del giudizio di convalida.

Tags: pescara ragazza estorce madre denaro carcere ultime notizie

Vedi anche

Delocalizzare il carcere di Pescara: anche Masci e’ d’accordo
Attualità

Delocalizzare il carcere di Pescara: anche Masci e’ d’accordo

23 Feb, 2025
Il 'padrino' Matteo Messina Denaro trasferito in Abruzzo nel carcere del capoluogo
Cronaca

Il 'padrino' Matteo Messina Denaro trasferito in Abruzzo nel carcere del capoluogo

17 Gen, 2023
Pescara, ragazza di 25 anni morta per overdose. Arrestato lo spacciatore
Cronaca

Pescara, ragazza di 25 anni morta per overdose. Arrestato lo spacciatore

15 Apr, 2018
Ragazza rapinata in viale Primo Vere mentre fa jogging. Arrestato 25enne romeno
Cronaca

Ragazza rapinata in viale Primo Vere mentre fa jogging. Arrestato 25enne romeno

09 Ott, 2017
Ragazza perde l'orientamento: ritrovata in tarda serata dal Soccorso Alpino
Cronaca

Ragazza perde l'orientamento: ritrovata in tarda serata dal Soccorso Alpino

21 Lug, 2017
Madre spacciatrice arrestata a Fontanelle ma non andrà in carcere per i figli
Cronaca

Madre spacciatrice arrestata a Fontanelle ma non andrà in carcere per i figli

22 Ott, 2016
Estorce denaro per 10 anni a piccolo imprenditore: arrestato rom
Cronaca

Estorce denaro per 10 anni a piccolo imprenditore: arrestato rom

15 Nov, 2014
Morte Di Nunzio: caso chiuso
Cronaca

Morte Di Nunzio: caso chiuso

10 Lug, 2013
Vendetta, denaro e minacce
Cronaca

Vendetta, denaro e minacce

10 Apr, 2012

Identity

Abruzzo Independent

Alcune foto potrebbero essere prese dal Web e ritenute di dominio pubblico; i proprietari contrari alla pubblicazione possono scrivere a info@abruzzoindependent.it

Links

Abruzzo Independent © 2025 Independent Identity P.I. 01991660687 registrazione del Tribunale di Pescara n.25/2010 - Iscrizione Roc 22661