“Legami alle comete, come alle code dei cavalli, trascinami, squarciandomi sulle punte delle stelle.”. Vladimir Vladimirovič Majakovskij
Incontro in Prefettura con il comando provinciale dell'Arma
Stretta di mano istituzionale tra il prefetto Carnevale e il colonnello Ranalletta che lascia la guida del comando pescarese
Il Prefetto di Pescara, Dr. Luigi Carnevale, ha ricevuto in Prefettura il Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, Colonnello Stefano Ranalletta, per un caloroso e istituzionale saluto di commiato. Il Colonnello Ranalletta lascerà infatti la guida del Comando pescarese per andare ad assumere un nuovo e prestigioso incarico a Roma.
Nel corso dell'incontro, il Prefetto Carnevale ha espresso il suo più vivo ringraziamento al Comandante Ranalletta per l'eccellente attività svolta e per l'alto senso del dovere dimostrato durante tutto il periodo del suo mandato. Il Prefetto ha voluto evidenziare il valore delle numerose e complesse operazioni del Comando provinciale, definendole fondamentali per il mantenimento della sicurezza pubblica, il contrasto alla criminalità e la tutela della legalità sul territorio abruzzese.
"Al Colonnello Ranalletta vanno i miei più sinceri auguri di buon lavoro", ha dichiarato il Prefetto Carnevale a margine del colloquio. "Le mie congratulazioni per i risultati raggiunti e i migliori auspici di successo e soddisfazione per il proseguimento della sua brillante carriera professionale al servizio delle istituzioni e della comunità".