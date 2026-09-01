Frase del giorno

01 Set, 2026
  1. Home
  2. Attualità
  3. Incontro in Prefettura con il comando provinciale dell'Arma

Incontro in Prefettura con il comando provinciale dell'Arma

Stretta di mano istituzionale tra il prefetto Carnevale e il colonnello Ranalletta che lascia la guida del comando pescarese

Incontro in Prefettura con il comando provinciale dell'Arma

Il Prefetto di Pescara, Dr. Luigi Carnevale, ha ricevuto in Prefettura il Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, Colonnello Stefano Ranalletta, per un caloroso e istituzionale saluto di commiato. Il Colonnello Ranalletta lascerà infatti la guida del Comando pescarese per andare ad assumere un nuovo e prestigioso incarico a Roma.

Nel corso dell'incontro, il Prefetto Carnevale ha espresso il suo più vivo ringraziamento al Comandante Ranalletta per l'eccellente attività svolta e per l'alto senso del dovere dimostrato durante tutto il periodo del suo mandato. Il Prefetto ha voluto evidenziare il valore delle numerose e complesse operazioni del Comando provinciale, definendole fondamentali per il mantenimento della sicurezza pubblica, il contrasto alla criminalità e la tutela della legalità sul territorio abruzzese.

"Al Colonnello Ranalletta vanno i miei più sinceri auguri di buon lavoro", ha dichiarato il Prefetto Carnevale a margine del colloquio. "Le mie congratulazioni per i risultati raggiunti e i migliori auspici di successo e soddisfazione per il proseguimento della sua brillante carriera professionale al servizio delle istituzioni e della comunità".

 

Tags: Ranalletta Carnevale Carabinieri Prefetto Pescara Arma Comando

Vedi anche

Cambio del comando per i Vigili del Fuoco
Attualità

Cambio del comando per i Vigili del Fuoco

23 Giu, 2026
Ranalletta è il nuovo comandante dei Carabinieri di Pescara
Attualità

Ranalletta è il nuovo comandante dei Carabinieri di Pescara

06 Set, 2024
Barbera lascia il Comando dei Carabinieri
Attualità

Barbera lascia il Comando dei Carabinieri

31 Ago, 2024
Operazione dei carabinieri a Rancitelli, emesse 20 ordinanze per associazione mafiosa
Cronaca

Operazione dei carabinieri a Rancitelli, emesse 20 ordinanze per associazione mafiosa

13 Apr, 2023
In corso operazione antidroga dei Carabinieri tra Abruzzo e Marche
Cronaca

In corso operazione antidroga dei Carabinieri tra Abruzzo e Marche

04 Mar, 2022
Carnevale, via dal mercato prodotti cinesi contraffatti
Cronaca

Carnevale, via dal mercato prodotti cinesi contraffatti

08 Feb, 2016
17 Kg di droga trovati dai carabinieri: un arresto a Spoltore
Cronaca

17 Kg di droga trovati dai carabinieri: un arresto a Spoltore

21 Lug, 2014
Sborgia si è consegnato
Cronaca

Sborgia si è consegnato

21 Gen, 2013
«Ero al Comando dei Vigili...»
You Reporter

«Ero al Comando dei Vigili...»

23 Mar, 2012

Identity

Abruzzo Independent

Alcune foto potrebbero essere prese dal Web e ritenute di dominio pubblico; i proprietari contrari alla pubblicazione possono scrivere a info@abruzzoindependent.it

Links

Abruzzo Independent © 2026 Independent Identity P.I. 01991660687 registrazione del Tribunale di Pescara n.25/2010 - Iscrizione Roc 22661