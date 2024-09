Ranalletta è il nuovo comandante dei Carabinieri di Pescara

Dal 2 settembre, il Colonnello Stefano Ranalletta, 52 anni, è il nuovo comandante provinciale dei Carabinieri di Pescara. Ha preso il posto del Col. Riccardo Barbera,trasferitoal

Raggruppamento Operativo Speciale dell’Arma dei Carabinieri. Nato a Venezia, coniugato, padre di 4 figli, laureato in giurisprudenza presso l’Università La Sapienza di Roma.

Si è arruolato nell'Arma nel 1993, dopo aver terminato il percorso di formazione presso la

Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma, dal 1996 al 1997 è stato comandante di plotone al 6° Battaglione di Firenze, dal 1997 al 2011 ha guidato le compagnie di: Bari San Paolo, Orvieto,

Corleone, Roma Cassia e Roma Trastevere.

Ha in seguito proseguito la sua esperienza professionale nel territorio laziale con incarichi di

Stato Maggiore al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e allo Stato Maggiore Difesa, di staff alla Scuola Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri ed in ultimo è stato Comandante del Reparto Comando della Legione Carabinieri Lazio.

Particolarmente lieto di assumere l’incarico di Comandante Provinciale dei Carabinieri di

Pescara, città ricca di storia e tradizioni il Colonnello Ranalletta rivolge un caloroso saluto a tutta la cittadinanza, che con il proprio impegno contribuisce a rendere questo territorio

sempre più dinamico e accogliente, proiettandolo nel futuro.

È proprio intendimento proseguire l’intenso lavoro svolto dai suoi predecessori, con l’obiettivo

di indirizzare e rafforzare l’azione istituzionale nella provincia intensificando l’attività di prevenzione e presidio del territorio, non tralasciando il rapporto di fiducia con i cittadini,

attraverso l’intensificazione delle occasioni di ascolto e dialogo, anche con lo svolgimento di mirate iniziative a sostegno delle fasce più deboli della popolazione, al fine di accrescere sempre la percezione di sicurezza dei cittadini.