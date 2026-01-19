Incidente in via Raiale: tre veicoli coinvolti e strada chiusa

Questa mattina, lunedì 19 gennaio, intorno alle ore 6:00, un violento scontro ha interessato via Raiale, coinvolgendo tre autovetture nei pressi del civico 44. Il sinistro ha visto coinvolte una Fiat Punto, una Citroen C5 e una Skoda Kamiq. Le cause e l'esatta dinamica dell'impatto sono tuttora al vaglio delle forze degli uomini della Polizia, intervenute sul posto per i rilievi di rito. Ad avere la peggio è stata la conducente della Fiat Punto, che è rimasta ferita nell'impatto; soccorsa dai sanitari del 118, la donna è stata trasportata in ospedale per le cure necessarie. Non si hanno ancora aggiornamenti definitivi sulle sue condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita. L'incidente ha causato pesanti ripercussioni sul traffico cittadino. Per consentire le operazioni di soccorso e la successiva pulizia del manto stradale, invaso dai detriti dei veicoli, è stato necessario chiudere temporaneamente il tratto interessato. Sul posto è intervenuto il personale della Sicurezza e Ambiente spa per la messa in sicurezza della carreggiata. Dopo circa tre ore di lavoro, concluse le operazioni di rimozione dei mezzi e di bonifica dell'asfalto, la viabilità è tornata alla normalità. La strada è stata ufficialmente riaperta poco dopo le ore 9:00.