“Legami alle comete, come alle code dei cavalli, trascinami, squarciandomi sulle punte delle stelle.”. Vladimir Vladimirovič Majakovskij
Inchiesta fallimento 'Anno Zero Service': condanne e assoluzioni
Il tribunale ha deciso la pena (sospesa) di un anno e sei mesi per l'assessore pescarese Claudio all'epoca membro del cda, assolto Seccia. Rinviati a giudizio i fratelli Serraiocco
"Sono profondamente amareggiato per l'esito del giudizio che mi riguarda. Pur rispettando il lavoro della magistratura, continuo a ritenermi assolutamente estraneo ai fatti contestati. Attendiamo le motivazioni della sentenza per presentare ricorso in appello e dimostrare la mia totale innocenza. Ci tengo a precisare che si tratta di una vicenda che non riguarda l'ambito pubblico e comunale. Continuerò a svolgere il mio ruolo con responsabilità, trasparenza e dedizione, nell’interesse esclusivo della città. Resto a disposizione del Sindaco e della cittadinanza, con la convinzione che la verità emergerà pienamente nel corso del giudizio di appello. Un pensiero, infine, alla mia famiglia che sa bene la mia innocenza e mi supporta in questo momento. Ringrazio la mia famiglia e le tantissime persone che mi hanno manifestato la loro vicinanza e convinzione della mia innocenza". Queste le parole dell'avvocato e assessore al Comune di Pescara Claudio Croce condannato, in primo grado, per la vicenda dell'Anno Zero Service, la società di cui era membro del consiglio di amministrazione e che è stata dichiarata fallita per bancarotta da centinaia di migliaia di euro. Assolto l'ex assessore Eugenio Seccia, consigliere comunale di Forza Italia, per il quale era stata chiesta una condanna a due anni e 10 mesi. Una terza persona facente parte del collegio sindacale, L.D.C., è stata condannata a un anno e 4 mesi. Ha patteggiato la pena di 3 anni l'imprenditore M.P.. Tutti gli altri imputati, a partire dai fratelli Serraiocco, sono stati rinviati a giudizio per un totale di cinque persone.