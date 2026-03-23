Frase del giorno

23 Mar, 2026
  1. Home
  2. Attualità
  3. "Caso" Croce del Sud. Sinistra Italiana presenta un esposto alla...

"Caso" Croce del Sud. Sinistra Italiana presenta un esposto alla Capitaneria

Il consigliere comunale Di Ciano denuncia violazioni del codice della navigazione: "la spiaggia è un bene del demanio non del gestore"

"Caso" Croce del Sud. Sinistra Italiana presenta un esposto alla Capitaneria

“Le spiagge sono beni demaniali, appartengono allo Stato e, quindi, a tutti i cittadini. Un concessionario non è un proprietario, ma un gestore di un servizio pubblico: trasformare una concessione in un club esclusivo che seleziona gli ingressi in base all’età o al portafoglio non è libertà d’impresa, ma una violazione del Codice della Navigazione e del Codice del Consumo”. Così Enrico Di Ciano, consigliere comunale della lista Alleanza Verdi Sinistra e Radici in comune, segretario del circolo di Pescara di Sinistra Italiana, annuncia un esposto per fare luce sul caso, segnalato sulla stampa, dello storico stabilimento balneare di Pescara, “La Croce del Sud”, che avrebbe negato il rinnovo della palma a una coppia di ultraottantenni per far spazio a una clientela più dinamica e spendente. “Le recenti giustificazioni dei titolari e la difesa d’ufficio del presidente regionale del SIB Confcommercio, Riccardo Padovano, secondo cui "le scelte aziendali non si discutono", sbattono contro un principio giuridico invalicabile: le spiagge sono beni demaniali, appartengono allo Stato e, quindi, a tutti i cittadini”, insiste Di Ciano. Da qui la richiesta di approfondimento: è pronto un esposto che verrà depositato nelle prossime ore presso la Capitaneria di Porto di Pescara e gli uffici comunali competenti. L’obiettivo è verificare se la condotta della gestione sia compatibile con il disciplinare di concessione: il rischio, per chi discrimina la clientela su suolo pubblico, potrebbe essere la decadenza della concessione stessa. L'iniziativa punta a stabilire un precedente chiaro: a Pescara, come in tutta Italia, il mare deve restare accessibile a tutti, senza che nessuno possa sentirsi fuori target su una spiaggia che resta, per legge, patrimonio collettivo. “È paradossale – continua Di Ciano- che i balneatori invochino la storicità delle loro strutture per difendersi dalla Direttiva Bolkestein e poi cancellino con un colpo di spugna la storicità di clienti che frequentano quei tratti di costa da oltre cinquant'anni. La tutela dell’investimento privato, per quanto
legittima, non può mai tradursi in un danno alla dignità umana o in un ostacolo all'accessibilità universale dei beni comuni”.

Tags: stabilimento Croce del sud Esposto Capitaneria di porto Ultime notizie

Vedi anche

Ultime Notizie - Trovato cadavere umano al largo di Montesilvano
Cronaca

Ultime Notizie - Trovato cadavere umano al largo di Montesilvano

24 Mag, 2019
Arrestato stalker che aveva preso lo stabilimento balneare "La Capannina"
Cronaca

Arrestato stalker che aveva preso lo stabilimento balneare "La Capannina"

08 Lug, 2017
Vertenza Acqua Santa Croce. Avviata procedura di mobilità per 75 dipendenti
Lavoro

Vertenza Acqua Santa Croce. Avviata procedura di mobilità per 75 dipendenti

09 Set, 2016
Operatività del porto di Pescara: le precisazioni della Capitaneria
Cronaca

Operatività del porto di Pescara: le precisazioni della Capitaneria

22 Apr, 2016
Boccata d'ossigeno alla Santa Croce. Ministero autorizza CdS
Lavoro

Boccata d'ossigeno alla Santa Croce. Ministero autorizza CdS

02 Set, 2014
Rimosso il "Federico I" dai fondali del Porto Canale
Attualità

Rimosso il "Federico I" dai fondali del Porto Canale

19 Set, 2013
Porto. Sequestro di vongole
Attualità

Porto. Sequestro di vongole

07 Dic, 2012
Il comando passa a Catino
Persone

Il comando passa a Catino

05 Set, 2012
Porto, oltre il danno la beffa
Cronaca

Porto, oltre il danno la beffa

23 Mar, 2012

Identity

Abruzzo Independent

Alcune foto potrebbero essere prese dal Web e ritenute di dominio pubblico; i proprietari contrari alla pubblicazione possono scrivere a info@abruzzoindependent.it

Links

Abruzzo Independent © 2026 Independent Identity P.I. 01991660687 registrazione del Tribunale di Pescara n.25/2010 - Iscrizione Roc 22661