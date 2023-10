In vendita il centro commerciale “L’Arca” per venti milioni

La notizia diffusa dal quotidiano online Www.SpoltoreNotizie.it è piuttosto sorprendente oltre che insolita: il centro commerciale “L’Arca” di Villa Raspa è in vendita per 20 milioni di euro. Sul sito web di una delle principali agenzie di intermediazione immobiliare, infatti, risulta l’annuncio di vendita del complesso commerciale realizzato nel territorio di Spoltore negli anni 2000 e che, evidentemente, la proprietà ha deciso di vendere dando mandato di trovare un acquirente per la compravendita dell’intera area di 24000mq (in questo link i dettagli) corrispondenti ad un solo locale e un bagno (tutta la struttura).

Ricordiamo ai nostri lettori che esiste un contenzioso in corso tra il comune di Spoltore e la società che realizzò quella struttura, e che non sappiamo se sia la stessa attuale proprietaria del centro commerciale. Oggetto della contestazione è la mancata realizzazione di un campo da calcio nella zona della motorizzazione ed un parco pubblico previsto come ristoro per la trasformazione/realizzazione di quel piano particolareggiato.

Seguiremo gli sviluppi di questa vicenda, nel frattempo ribadiamo che siamo disponibili ad ospitare contributi di accertamento dei fatti dai soggetti a conoscenza della situazione ed a beneficio della verità.





Nota di redazione:

C’è stato un aggiornamento sull’immobile in vendita: non è più disponibile sul sito dell’agenzia.