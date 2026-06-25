Immobiliare, il 18% degli acquisti a Pescara per investimento

L’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa ha analizzato le compravendite realizzate in Abruzzo attraverso le agenzie attive in regione nel 2025. Obiettivo della ricerca è quello di evidenziare il motivo dell’acquisto delle abitazioni ed analizzare caratteristiche e scelte di chi compra per investimento.

Nel 2025 in Abruzzo il 16,6% delle compravendite è stato concluso da investitori, mentre abitazione principale e case vacanza compongono rispettivamente il 52% e il 31,4% sul totale delle transazioni. Il tasso di acquisto per investimento è in calorispetto al 2024 quando arrivava al 19,6%.

Analizzando le caratteristiche e le scelte di chi ha investito in Abruzzo si registra che la fascia di età più attiva su questo segmento di mercato è quella compresa tra 45 e 54 anni (34,7%) e nel 78,7% dei casi si tratta di famiglie. Nel 91% dei casi gli investitori hanno cittadinanza italiana, mentre nel 9% dei casi si tratta di stranieri. La tipologia più acquistata per investimento è il trilocale con il 35% delle scelte, seguito dai bilocali con il 24% delle preferenze. In Abruzzo l’82,2% di chi acquista per investimento lo fa in contanti, mentre il 17,8% delle compravendite avviene grazie all’ausilio di un mutuo bancario.

Rispetto al 2024 si registra un calo della percentuale di acquisti per investimento da parte di single. Aumenta la percentuale di coloro che investono grazie all’ausilio di un mutuo.

A Pescara il tasso di acquisti per investimento si attesta al 17,9%, si registra inoltre un 5,1% di acquisti di case vacanza. Rispetto al 2024 a Pescara si registra un calo della quota di acquisti per investimento.