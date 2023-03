In Abruzzo aumenta la percentuale di acquisti per investimento (19,9%)

L’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa ha analizzato le compravendite realizzate in Abruzzo attraverso le agenzie attive in regione nel 2022. Obiettivo della ricerca è quello di evidenziare il motivo dell’acquisto delle abitazioni ed analizzare caratteristiche e scelte di chi compra per investimento.

L’analisi dei capoluoghi abruzzesi evidenzia come sia L’Aquila la città con il più alto tasso di acquisti per investimento (38,2%). Si tratta di una percentuale in crescita rispetto al 2021, mentre a Pescara la componente investitori è in calo e si attesta sul 9,7%.

Nel 2022 in Abruzzo il 19,9% delle compravendite è stato concluso da investitori, mentre abitazione principale e case vacanza compongono rispettivamente il 52,5% ed il 27,5% sul totale delle transazioni. Nell’ultimo anno il tasso di acquisti per investimento in regione è cresciuto, si passa infatti dal 15% del 2021 al 19,9% del 2022.

Analizzando le caratteristiche e le scelte di chi ha investito in Abruzzo si registra che la fascia di età più attiva su questo segmento di mercato è quella compresa tra 55 e 64 anni (30,4%) e nel 59,5% dei casi si tratta di famiglie. La tipologia più acquistata per investimento è il trilocale con il 28,6% delle scelte, seguito dai bilocali con il 20,8% delle preferenze. In Abruzzo l’88,6% di chi acquista per investimento lo fa in contanti, mentre solo l’11,4% delle compravendite avviene grazie all’ausilio di un mutuo bancario.

Rispetto agli ultimi anni non si registrano particolari tendenze per quanto riguarda gli acquisti per investimento: infatti la tipologia più acquistata rimane il trilocale e la maggior parte degli acquisti si conclude in contanti. Da segnalare un aumento dell’età media degli investitori che, negli anni scorsi, erano compresi soprattutto nella fascia di età tra i 45 e i 54 anni.