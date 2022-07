Il vetro è protagonista indiscusso dei nuovi trend di arredo 2022-2023

Intervenire nell’arredamento dei propri spazi in modo efficace aiuta a superare la sensazione di disagio che, dopo la pandemia, può accompagnare le attività in casa specialmente da quando il modo di vivere le nostre abitazioni è diventato pervasivo. Come eliminare quindi quel senso di costrizione che rischia di condizionare l’atmosfera degli ambienti residenziali? Al di là del colore, in termini di materiali uno in particolare si rivela efficace per la sua trasparenza e luminosità: il vetro. Non solo, se opaco o satinato, il vetro conferisce eleganza agli ambienti domestici garantendo sia privacy che sicurezza. Il vetro, infatti, può essere personalizzato e realizzato in molteplici varianti:

• trasparente

• satinato

• opaco

• brunito

• colorato

• riflettente

L e applicazioni del vetro a livello residenziale

Il vetro viene maggiormente impiegato nella realizzazione di:

• Porte o finestre

• Pareti e divisori

• Box doccia

• Scale

• Complementi di arredo

Grazie a particolari e innovative tecniche di lavorazione del vetro, questo materiale può assumere le forme più svariate e alcuni effetti molto richiesti nel settore dell’arredo: il vetro fumè ad esempio, che può essere sia trasparente sia satinato. Il vetro fumè può adattarsi a ogni ambiente, dalla cabina armadio alla ringhiera delle scale, passando per elementi in vetro vari con cui si possono valorizzare gli ambienti.

Essendo un elemento molto versatile, il vetro è protagonista non solo di pareti e balaustre, ma anche di complementi di arredo decorativi quali tavoli, sedie, abat jour, mensole, ecc.

Il vetro come elemento strutturale

Sempre più spesso, negli ambienti residenziali, si tende a prediligere gli open space, andando ad abbattere i muri interni in favore di una maggiore trasparenza e luminosità. In questo caso, il vetro trova ampia applicazione come soluzione di continuità degli ambienti, come elemento in grado dimassimizzare la luminosità di una stanza, rendendola più ampia.

Fra le soluzioni trasparenti, le più diffuse sono:

• pareti e porte scorrevoli per separare gli ambienti senza sacrificare la luce

• sistemi di chiusura verticali per versande o balconi che permettono di fruire degli spazi esterni tutto l’anno

• balaustre di scale poste internamente

• box o cabine doccia con ampie possibilità di personalizzazione nelle forme e nelle dimensioni

L’influenza del colore

La scelta del colore giusto anche quando si ricorre al vetro è fondamentale per assicurarsi una percezione positiva degli spazi. La necessità di relax, calma e serenità si sposa bene con colorazioni tenui come il beige, il color sabbia, il tortora, il grigio, l’avorio e tutti i colori caldi. A questi, per una questione di contrasti e di energia, si possono abbinare colori più intensi che richiamano il mondo della natura: il verde petrolio, il bianco perla, il cielo in toni ciano e il giallo, tutti colori che comunicano allegria, vitalità e ottimisto.

Il colore del 2022

Secondo l’azienda produttrice di vernici industriali Sherwin-Williams, il colore del 2022 è l’Evergreen Fog SW 9130, un colore che richiama la natura, che può essere forte e delicato allo stesso tempo. Fonte: https://www.sherwin-williams.com/color-of-the-year-2022

L’azienda fornisce anche la palette di colori che meglio si abbina a questo colore ispirato alla natura, dando dei suggerimenti pratici su come riuscire a visualizzarlo all’interno dei propri ambienti residenziali.