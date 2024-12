Raccolta differenziata: in arrivo 80 campane per il vetro

La società Ambiente spa, guidata da Ricardo Chiavaroli, annuncia l’installazione e l’entrata in funzione di circa 80 nuove campane per il vetro in città. L’operazione, che sarà avviata nei prossimi giorni, sarà illustrata nel dettaglio nel corso di una conferenza stampa proprio da Ambiente spa e dal Comune di Pescara, giovedì 19 dicembre, alle ore 11:30, nella sala Giunta di Palazzo di città.



Con Chiavaroli saranno presenti il sindaco Carlo Masci e l’assessore Cristian Orta, che ha le deleghe alla Gestione Rifiuti e alle Politiche Ambientali.