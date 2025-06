Nsg Group: pronti 80 milioni di investimenti a San Salvo

Non si conoscono troppi dettagli, ma la notizia è di quelle che contano parecchio perché viviamo in un momento storico di profonda incertezza. A lanciarla dalla platea prestigiosa del Padiglione Italia ad Osaka 2025 e’ il dottor Graziano Marcovecchio Charmain Pilkington Italia Spa and Country Manager Italy Nsg Group. “Il nostro gruppo investirà nel territorio il prossimo anno 80 milioni di euro”, ha detto Marcovecchio che guida da moltissimi anni una società che è leader nella produzione del vetro per automobili ed anche per l’edilizia e tecnologie biomedicali. L’azienda che ha sede a San Salvo, a pochi chilometri da altri due colossi a capitale sociale nipponico (Denso e Honda), impiega ben 2000 operai. Sempre Marcovecchio, nel suo intervento al convegno dell’automotive organizzato da Invitalia e dal titolo “Abruzzo Region and Japan: a long history of culture, Industry and innovation”, ha ricordato con orgoglio che la Pilkington è stata la prima azienda insediatasi nella Val di Sangro a stringere una partnership importante col il mondo dell’impresa giapponese.