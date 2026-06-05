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Il reddito medio dei pescaresi è 26.122 euro

I dati del Ministero dell'Economia e delle Finanze indicano un aumento del 4,6%. Ma il problema dell'inflazione annulla o quasi la nuova disponibilità

Il reddito medio dei pescaresi è 26.122 euro

Secondo i dati del Ministero dell’Economia e Finanza, elaborati dal quotidiano ‘IlCentro’ nell’edizione odierna, il reddito pro capite annuo lordo nel Comune di Pescara e’ Pescara e' di 26.122 euro lordi. Secondo il report, che si riferisce all’annualità 2024, i pescaresi hanno dichiarato un reddito superiore rispetto all annualità precedente del 4,6%. Per quanto riguarda le altre città della provincia si rileva che a Montesilvano e' di 21.884 euro (+3,9%) mentre a Spoltore si dichiarano 22.101 euro (+5,4%). A guidare la classifica dei cittadini più ricchi nel Pescarese c’è Città Sant’Angelo con 24.701 euro (+17,3%). Purtroppo nell' annualità in questione si registra anche un aumento dell'inflazione, soprattuto a causa del costo dell'energia e delle materie prime, che annulla o quasi l'aumento della ricchezza. Un dato ulteriore, infine, a febbraio 2026 e che riguarda la popolazione pescarese: è scesa a 118.440 abitanti, registrando una crescita di alcune decine di unità rispetto all’anno precedente.

Tags: Reddito pro capite Pescara Popolazione Dato 2024 Montesilvano spoltore

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