Il pareggio 1-1 all’Adriatico contro il Giuliano è una beffa

Il pareggio di 1 a 1, che il Giugliano ha strappato oggi in casa del Pescara, ha il sapore di una beffa e getta una luce sinistra sulla condizione dei biancoazzurri. Il Delfino, passando in vantaggio con Merola al 6°minuto del secondo tempo, sembrava aver ritrovato lo smalto della prima parte del campionato. E quando il risultato sembrava ormai acquisito, al 18° del secondo tempo gli abruzzesi restano in 10 per l’espulsione di Plizzari e poi, a tempo scaduto, i Campani pareggiano grazie ad uno svarione di Lescano. Intanto il Foggia, sconfiggendo per 3 a 0 la Juve Stabia arriva a 43 punti in classifica insidiando il terzo posto del Pescara ora a quota 48. Sarà decisiva per i biancoazzurri la gara di sabato prossimo quando saranno ospitati dal Cerignola che oggi è uscito indenne dal campo del Taranto.



PESCARA (4-2-3-1: Plizzari 5,5; Cancellotti 6;Brosco 6; Boben 6; Crescenzi 6; Gyabuaa 6,5 (dal 47’ s.t. Germinario s.v.), Aloi 5,5 (dal 1’ s.t. Lescano 5); Mora 6,5; Merola 6,5 (dal 30’ s.t. Cuppone s.v.); Rafia 6 (dal 30’ s.t. Palmiero s.v.); Vergani 5,5 (dal 20’ s.t. Sommariva 6). A disposizione: D’Aniello, Milani, Kolaj, Delle Monache, Mesik, Ingrosso. Allenatore Colombo.

GIUGLIANO (3-5-2); Sassi 5; Blasiol 6 (dal 30’ s.t. Iglio s.v.); Scognamiglio 6 ,5; Poziello C. 6; Eyango 6 (dal 38’ s.t. Sorrentino 7,5); Di Dio 6; Felippe 6,5; Poziello R. 6 (dal 20’ s.t. Ghisolfi 6); Oyewale 6(dal 20’ s.t. Rizzo 6); Salvemini 6,5; La Monica 7 (dal 30’ s.t. Piovaccari s.v.). A disposizione: Viscovo, Siamatas, Ceparano, Zullo, Felici, Rondinella, Mesisca, Ciuferri, De Lucia, Gomez. Allenatore Di Napoli.

ARBITRO Cherchi di Carbonia.



PRIMO TEMPO

Al 13′ Crescenzi serve Mora che da buona posizione sbaglia la mira calciando alto.

Al 25′ Un’altra occasione per i biancoazzurri con Rafia che dopo una discesa sulla sinistra pesca Merola che non riesce ad infilare la rete difesa da Sassi da buona posizione.

Al 30′ Il sinistro di Felippe viene deviato da Plizzari in angolo.

Al 31′ Salvemini approfitta di un errore di Aloi, ma il suo tiro non sorprende Plizzari che salva con una prodezza.

Al 36′ Dopo una bella sgroppata di Merola la palla finisce a Crescenzi che calcia a botta sicura, ma il suo tiro viene ribattuto da Scognamiglio sulla linea di porta.

Al 45' Termina 0-0 il primo tempo.



SECONDO TEMPO

Al 6’ Il Pescara passa in vantaggio con un’azione personale di Merola che entra in area campana in area e con un destro beffa un incerto Sassi.

Al 18’ Con un Pescara sbilanciato in avanti, La Monica, servito da un lungo lancio, s’invola verso la porta del Pescara e Plizzari,già fuori dai pali,lo atterra al limite dell’area. Cartellino rosso ed il Pescara resta in 10 e Sommariva entra tra i pali al posto di Vergani.

Al 24’Il Giugliano potrebbe pareggiare con La Monica che a porta vuota manda fuori.

Al 46’ Sommariva interviene con un grande intervento annullando un tiro a botta sicura di Piovaccari.

Al 48’ Lescano liscia un pallone di cui si impossessa Sorrentino che insacca alle spalle dell’incolpevole Plizzari.

Al 50' Dopo 5 minuti di recupero finisce l'incontro.