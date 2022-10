Buon pari dei biancazzurri in Campania

L’ 1 a 1 tra Giugliano e Pescara, tutto sommato è un pareggio che accontenta sia i campani che gli abruzzesi. I biancoazzurri sapevano che avrebbero trovato un avversario spigoloso allo stadio Partenio di Avellino che in casa non aveva mai perso. Il lato positivo per il Delfino è che ha saputo stringere i denti anche con un uomo in meno per l’espulsione di Milani. Quanto sia stata dura la gara lo confermano i provvedimenti presi dall’arbitro contrassegnati oltre che da due espulsioni, una per parte, anche da ben sei cartellini gialli.

In attesa del responso di Crotone- Fidelis Andria e Monopoli-Catanzaro alle ore 21 di stasera, il Pescara resta al secondo posto a quota 20. E sabato 22 ottobre arriva allo stadio Cornacchia l’ Audace Cerignola, anch’essa neopromossa come il Giugliano.