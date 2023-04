Il “Ferro di Cavallo” sarà abbattuto. E’ una giornata storica per Pescara ed anche per tutto l’Abruzzo perché a partire da oggi, 17 aprile 2023, l'edificio di via Tavo simbolo della malavita e del malaffare - nel corso di un ventennio è successo di tutto (spaccio cocaina, eroina, crack, occupazioni abusive, omicidi) - sarà definitivamente cancellato attraverso una operazione di demolizione e ricostruzione.

La recinzione di cantiere sarà installata dall’impresa Gentile Ambiente Spa di Casoria e i lavori per l’abbattimento del complesso edilizio dureranno circa 120 giorni. L’importo stanziato per questo intervento ammonta a 1 milione e 350mila euro, i lavori sono stati aggiudicati per 900mila euro. L’Ater di Pescara, proprietaria dell’area, sta già lavorando alla progettazione per la ricostruzione del nuovo complesso residenziale in cui sono previsti 56 alloggi popolari.

Seguiremo gli sviluppi di questa vicenda tenendo però bene a mente che non è sufficiente pensare che il crimine e lo spaccio di sostanze stupefacenti, così come il problema dell’edilizia convenzionata, venga arrestato e risolto in questo modo. Serviranno moltissime attività che abbracciano più campi ma di sicuro e’ un buon passo in avanti, del resto ce ne occuperemo in altra circostanza.