Identificato l’accoltellatore di via Firenze: ha agito per gelosia

E’ stato identificato il ragazzo che ha accoltellato, più volte, un 15enne pescarese in via Firenze. Si tratta di un altro pescarese, appena 18enne, il quale ha agito per motivi di gelosia. Alla base dell’aggressione c’è una ragazza contesa che lo avrebbe armato di coltello contro il ‘rivale in amore’. Per fortuna la vittima non è in pericolo di vita ma è in prognosi riservata presso l’ospedale civile di Pescara. Gli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Pescara hanno un quadro completo della situazione ma stanno visionando le telecamere di videosorveglianza per confutare ogni dubbio. Purtroppo questo ennesimo episodio violento getta nello sconforto una città che è già provata dalla morte assurda di Cristopher Thomas Luciani, ucciso con 25 coltellate in un parco pubblico da due coetanei, anch’essi pescaresi.