Donna accoltellata in strada da un conoscente

Ancora una vicenda oscura da chiarire, ancora una volta ci sono di mezzo i coltelli. Stavolta il caso di cronaca abruzzese riguarda una donna di 51 anni, teramana di nazionalità libica, accoltellata in strada sembra da un conoscente. Ora e’ al pronto soccorso dell’ospedale Mazzini di Teramo dove i medici la stanno operando per saturare le ferite provocate dal fendente all’addome. Per fortuna non è in pericolo di vita ma i Carabinieri di Teramo sono all’opera per ricostruire l’accaduto.

****NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO****