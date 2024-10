In cella il 18enne accoltellatore di Via Firenze

E’ in carcere, a Pescara, nella casa circondariale di San Donato il 18enne che, ieri sera, aveva accoltellato al torace, al collo ed alle mani un 15enne pescarese colpevole di avere avuto una relazione con una ragazza della quale l’aggressore era innamorato. I poliziotti della Questura lo hanno rintracciato in un’altra provincia, non e’ stata specificata quale, perché il sospettato di questo reato, oggi configurato in tentato omicidio, non aveva fatto rientro nella sua abitazione. Parliamo di una vicenda incredibile, che per fortuna non ha provocato conseguenze letali, come quelle purtroppo capitate al povero Cristopher Thomas Luciani ucciso da due coetanei con venticinque coltellate e per motivi ancora più futili di questo: un debito di poche centinaia di euro. Ovviamente toccherà interrogare i su quanto sta accadendo nel mondo dei nostri ragazzi che sembrano non essere più in grado di gestire i conflitti e le crisi senza ricorrere alla violenza. Chiaro che non si può generalizzare, ma il sentimento che si respira in città, nel capoluogo Adriatico ovvero la vita più grande d’Abruzzo, non è affatto buono. Troppi coltelli, tanta droga, moltissimo disagio.