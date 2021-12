Happy Birthady Loft128: Natale con i Vasco 4.0

Undici anni di Loft128. Domani il locale di Alessio Rosi taglierà questo importante risultato. Sarà una serata memorabile con la band Gruppo Vacanze, fiumi di birra e gadget per tutti. La sera di Natale e Santo Stefano doppio imperdibile appuntamento invece con i Vasco 4.0. Come ogni ogni infatti sarà la tribute band dedicata a Vasco Rossi a riscaldare la serata post pranzo natalizio. La grande novità di quest'anno sarà rappresentata dal fatto che l'evento si svolgerà su due serate, per permettere a tutti di partecipare all'evento nella massima sicurezza possibile.

Come sempre si prega di prenotare preventivamente il tavolo al 393 9779688