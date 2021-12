Gli appuntamenti del Loft128

Adrenalina pura al Loft128. Si comincia stasera con il viaggio viaggio tra le musiche e le canzoni più famose di Luciano Ligabue. Domani sera prima tappa dell’American Barbecue Tour e venerdì toccherà ai Boys in the Attic Aerosmith tribute riscaldare le tante anime che saranno presenti nel locale di viale Europa 128.

Questa sera tributo a Ligabue con Sogni di rock n’roll con un repertorio di canzoni che promette di lasciare estasiati i partecipanti, riproponendo le canzoni del rocker di Correggio con grande stile, che faranno rivivere emozioni senza tempo in un atmosfera intima e coinvolgente.

Domani sera prima tappa dell’American Barbecue Tour. I pitmasters della crew di Abruzzo BBQ vi guideranno in un viaggio all’insegna della griglia e dell’affumicatura Made in U.S.A. in una serie di tre serate speciali. Questa prima serata è dedicata ad alcune preparazioni tipiche del Maiale.

Questo il menù all inclusive:

• Pulled Pork Bun – Panino con maiale sfilacciato, salsa barbecue e insalata Coleslaw.

• Salsicce affumicate al legno di ciliegio e reidratate alla birra.

• Cipolla caramellata agrodolce

• Patate fritte sfogliate artigianali LOFT Special

• Una bevanda a scelta tra Birra Cristal 0,5 o Soft drink.

Venerdì due ore di grande musica con i più grandi successi della band di Boston, vincitrice di quattro Grammy Awards e dieci MTV Video Music Awards. Una serata all’insegna degli ipnotici riff di Sweet Emotion e Walk this way, le travolgenti Mama Kin e Dude e le ammiccanti Pink e Rag Doll.

Come sempre si ricorda a tutti di prenotare preventivamente il tavolo al 393 9779688. Dalle 22.30 ingresso dopo cena che sarò regolato da addetti alla sicurezza. Nel frattempo sono aperte le prenotazioni per il ‘pranzo di Natale da mammà’, un must per gli amici del Loft128. Come mamma vuole il cibo non mancherà e sarà abbondante, ma il menù sarà rigorosamente top-secret.